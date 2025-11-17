قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025 يقفز إلى 5380 جنيها
بريطانيا: القرار الأمريكي بشأن غزة نقطة انطلاق لتنفيذ خطة السلام
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
خدمات

تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا

أسعار الذهب
أسعار الذهب
عبد العزيز جمال

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 نوفمبر، حيث شهد سعر عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 6165 جنيهًا للبيع و6105 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6150 جنيهًا للبيع و6115 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ويظل عيار 21، الأكثر تداولًا وشعبية لدى المواطنين، محور اهتمام المتعاملين في السوق، خاصة بعد أن سجل اليوم 5395 جنيهًا للبيع و5340 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 10 جنيهات عن آخر تحديث.

ومع ذلك، تكمن المفاجأة في أن هذا العيار قد فقد ما مجموعه 250 جنيهًا مقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وهو تراجع كبير يعكس حجم التقلبات السعرية التي مر بها السوق خلال أيام قليلة.

صعود أسعار الذهب إلى مستويات قياسية.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

وبالتوازي، انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5650 جنيهًا للبيع و5595 جنيهًا للشراء، وهو ما يمثل تراجعًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بآخر تحديث، ما يؤكد المسار الهبوطي العام في السوق.

سعر الذهب عيار 18 

كما تراجع سعر عيار 18، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين فئات واسعة من الشباب، ليبلغ 4625 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، منخفضًا 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء.

أما عيار 14، فقد سجل انخفاضًا هو الآخر، حيث بلغ 3595 جنيهًا للبيع و3560 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن التحديث السابق الذي كان 3585 جنيهًا للبيع و3565 جنيهًا للشراء

انخفاض الأونصة

وسجلت الأونصة انخفاضًا واضحًا في السوق، لتصل إلى 191775 جنيهًا للبيع و189820 جنيهًا للشراء، بتراجع بلغ 355 جنيهًا عن السعر السابق الذي كان 191240 جنيهًا للبيع و190175 جنيهًا للشراء.

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا

سعر الجنيه الذهب

وفي سياق متصل، تراجع سعر الجنيه الذهب، الذي يعكس بصورة مباشرة تحركات عيار 21، ليصبح 43160 جنيهًا للبيع و42720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهًا عن السعر السابق الذي بلغ 43040 جنيهًا للبيع و42800 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية 

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

حسام حسن

حسن المستكاوي: لا نلعب كرة تليق بالمستوى الدولي.. ورغم ذلك أنا مع منتخب مصر

منتخب مصر الثانى

منتخب مصر الثاني: تلقينا اتصالات من بعض اللاعبين للمشاركة في كأس العرب.. والقائمة النهائية خلال أيام

أحمد قندوسي

وكيل أحمد قندوسي يحسم الجدل: لا مفاوضات مع الزمالك

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

الكشك المصري
الكشك المصري
الكشك المصري

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي
معدل أعمار المصريين يقفز 20 عامًا خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

