تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 18 نوفمبر، حيث شهد سعر عيار 24، وهو الأعلى نقاءً في السوق، انخفاضًا جديدًا خلال تعاملات اليوم، حيث سجل 6165 جنيهًا للبيع و6105 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 10 جنيهات عن السعر السابق الذي بلغ 6150 جنيهًا للبيع و6115 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

ويظل عيار 21، الأكثر تداولًا وشعبية لدى المواطنين، محور اهتمام المتعاملين في السوق، خاصة بعد أن سجل اليوم 5395 جنيهًا للبيع و5340 جنيهًا للشراء، متراجعًا بقيمة 10 جنيهات عن آخر تحديث.

ومع ذلك، تكمن المفاجأة في أن هذا العيار قد فقد ما مجموعه 250 جنيهًا مقارنة بسعره نهاية الأسبوع الماضي، وهو تراجع كبير يعكس حجم التقلبات السعرية التي مر بها السوق خلال أيام قليلة.

وبالتوازي، انخفض سعر عيار 22 ليصل إلى 5650 جنيهًا للبيع و5595 جنيهًا للشراء، وهو ما يمثل تراجعًا بقيمة 10 جنيهات مقارنة بآخر تحديث، ما يؤكد المسار الهبوطي العام في السوق.

سعر الذهب عيار 18

كما تراجع سعر عيار 18، وهو العيار الأكثر انتشارًا بين فئات واسعة من الشباب، ليبلغ 4625 جنيهًا للبيع و4575 جنيهًا للشراء، منخفضًا 10 جنيهات مقارنة بالسعر السابق الذي كان 4610 جنيهًا للبيع و4585 جنيهًا للشراء.

أما عيار 14، فقد سجل انخفاضًا هو الآخر، حيث بلغ 3595 جنيهًا للبيع و3560 جنيهًا للشراء، بتراجع قدره 5 جنيهات عن التحديث السابق الذي كان 3585 جنيهًا للبيع و3565 جنيهًا للشراء

انخفاض الأونصة

وسجلت الأونصة انخفاضًا واضحًا في السوق، لتصل إلى 191775 جنيهًا للبيع و189820 جنيهًا للشراء، بتراجع بلغ 355 جنيهًا عن السعر السابق الذي كان 191240 جنيهًا للبيع و190175 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وفي سياق متصل، تراجع سعر الجنيه الذهب، الذي يعكس بصورة مباشرة تحركات عيار 21، ليصبح 43160 جنيهًا للبيع و42720 جنيهًا للشراء، منخفضًا بقيمة 80 جنيهًا عن السعر السابق الذي بلغ 43040 جنيهًا للبيع و42800 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

تتراوح مصنعية الذهب في مصر بين 100 و250 جنيها للجرام بحسب نوع العيار وتختلف من محل صاغة لآخر, ويعتمد المستهلكون على مقارنة سعر الذهب اليوم قبل المصنعية لمعرفة الفارق الحقيقي بين المحلات وتحديد الأفضل من حيث التكلفة النهائية للشراء.