انخفاض جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الأثنين 17-11-2025

محمد صبيح

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 بنحو 35 جينها في متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وذلك وفقًا للتعاملات الجارية بدون إضافة المصنعية. 

أسعار الذهب الان

عيار 24: سجل سعر البيع 6195 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6170 جنيهًا.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5680 جنيهًا، وسعر الشراء 5655 جنيهًا.

سعر عيار 21 اليوم الأثنين

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر البيع 5420 جنيهًا، وسعر الشراء 5400 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر البيع 4645 جنيهًا، وسعر الشراء 4630 جنيهًا.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3615 جنيهًا، وسعر الشراء 3600 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3095 جنيهًا، وسعر الشراء 3085 جنيهًا.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة: سجلت 192665 جنيهًا للبيع، و191955 جنيهًا للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 43360 جنيهًا، وسعر الشراء 43200 جنيهًا.

الأونصة بالدولار: سجلت 4074.44 دولار.

أسعار أعيرة الذهب اليوم

عيار الذهبسعر البيعسعر الشراء 
عيار 246195 جنيه6170 جنيه 
عيار 225680 جنيه5655 جنيه 
عيار 215420 جنيه5400 جنيه 
عيار 184645 جنيه4630 جنيه 
عيار 143615 جنيه3600 جنيه 
عيار 123095 جنيه3085 جنيه 
الاونصة192665 جنيه191955 جنيه 
الجنيه الذهب43360 جنيه43200 جنيه 
الأونصة بالدولار4074.44 دولار
أسعار الذهب في مصر أسعار الذهب في مصر اليوم أسعار الذهب الان سعر عيار 21 اليوم الأثنين أسعار أعيرة الذهب اليوم

