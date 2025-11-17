انخفاض جديد في أسعار الذهب مساء اليوم الأثنين 17-11-2025

انخفضت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 17 نوفمبر 2025 بنحو 35 جينها في متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة، وذلك وفقًا للتعاملات الجارية بدون إضافة المصنعية.

أسعار الذهب الان

عيار 24: سجل سعر البيع 6195 جنيهًا، بينما بلغ سعر الشراء 6170 جنيهًا.

عيار 22: وصل سعر البيع إلى 5680 جنيهًا، وسعر الشراء 5655 جنيهًا.

سعر عيار 21 اليوم الأثنين

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر البيع 5420 جنيهًا، وسعر الشراء 5400 جنيهًا.

عيار 18: سجل سعر البيع 4645 جنيهًا، وسعر الشراء 4630 جنيهًا.

عيار 14: وصل سعر البيع إلى 3615 جنيهًا، وسعر الشراء 3600 جنيهًا.

عيار 12: بلغ سعر البيع 3095 جنيهًا، وسعر الشراء 3085 جنيهًا.

أسعار الأونصة والجنيه الذهب

الأونصة: سجلت 192665 جنيهًا للبيع، و191955 جنيهًا للشراء.

انخفاض سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب: بلغ سعر البيع 43360 جنيهًا، وسعر الشراء 43200 جنيهًا.

الأونصة بالدولار: سجلت 4074.44 دولار.

أسعار أعيرة الذهب اليوم