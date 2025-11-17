«قومي المرأة» يشارك في اجتماع بيت العائلة المصرية بكفر الشيخ| صور

شارك فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم، في اجتماع فرع بيت العائلة المصرية برئاسة القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل مطرانية كفر الشيخ والشيخ أشرف النجار، رئيس المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ سابقًا.

جاء ذلك بحضور قيادات بيت العائلة ورؤساء اللجان المختلفة، والدكتورة أماني شاكر مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ وعضو بيت العائلة المصرية وذلك في إطار دعم روح التعاون وتعزيز السلم المجتمعي داخل المحافظة.

بدأ الاجتماع بكلمة ترحيبية من ممثلي قيادات بيت العائلة، أكد خلالها أهمية دور بيت العائلة في نشر الوعي، ودعم الاستقرار المجتمعي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات الدولة.

وتواصل الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، عضو فرع بيت العائلة بمكالمة هاتفية عن بعد والتي أضفت قيمة كبيرة على اللقاء.

وخلال الاجتماع، جرى عرض مستجدات أنشطة بيت العائلة، واستعرض الأعضاء الأعمال التي تمت خلال الفترة الماضية، وأبرز الفعاليات والمبادرات المجتمعية، إضافة إلى متابعة نتائج عمل لجان (المرأة – الشباب – التوعية – التعليم).

وتناول الحضور مناقشة التحديات على أرض الواقع والملفات التي تتطلب الدعم مع طرح مجموعة من الحلول العملية المقترحة.

كما بحث الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين المؤسسات وبيت العائلة من خلال مناقشة مبادرات جديدة تشمل تمكين المرأة، ودعم الأسرة، ومكافحة التطرف، والتوعية المجتمعية، إضافة إلى مناقشة آليات الدعم اللوجستي والإداري لتلك المبادرات.

وفي إطار الاهتمام بالسلم الاجتماعي، تمت مناقشة ملف المصالحات المجتمعية، واقتراح آليات لتسريع الإجراءات وحل النزاعات بالطرق الودية.

وشملت فعاليات الاجتماع أيضًا برامج التوعية والتثقيف، وتم الاتفاق على تعزيز القوافل التوعوية في القرى والمراكز، إلى جانب دعم الندوات داخل المدارس والجامعة بمشاركة لجان بيت العائلة والشركاء المعنيين.

واختُتم الاجتماع بفتح باب المقترحات والتوصيات، وقدم أعضاء بيت العائلة رؤيتهم للفترة القادمة، وجرى الاتفاق على خطوات تنفيذية واضحة وتحديد مواعيد المتابعة المقبلة.

وأكدت الدكتورة أماني خلال مشاركتها حرص المجلس القومي للمرأة على دعم كل الجهود التي تعزز استقرار الأسرة المصرية وتمكين المرأة وبناء وعي مجتمعي إيجابي داخل محافظة كفر الشيخ.