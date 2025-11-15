أسعار الذهب اليوم السبت 15 نوفمبر 2025

شهدت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 انخفاضًا ملحوظًا، تزامنًا مع هبوط سعر الأوقية عالميًا إلى 4105 دولارات، وسجل سعر عيار 21 مستوى 5470 جنيهًا، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 43760 جنيهًا.



سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 نحو 6251 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15 نوفمبر 2025، يسجل نحو 5470 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 نحو 4688.5 جنيهًا، دون احتساب تكلفة المصنعية أو الدمغة.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 15-11-2025

سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم السبت 15 نوفمبر2025 نحو 3646.75 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب اليوم يسجل اليوم السبت 15 نوفمبر 2025 نحو 43760 جنيه.

سعر الذهب عالميًا اليوم بالدولار

وجاء التراجع المحلي رغم اتجاه العقود الآجلة للذهب لتحقيق مكاسب أسبوعية قوية، إذ تراجعت عقود ديسمبر بـ0.45% إلى 4175.9 دولار للأوقية، مع مكاسب تتجاوز 4% في ظل انتظار بيانات الاقتصاد الأمريكي.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.