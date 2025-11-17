لجنة أممية: إسرائيل منحت المستوطنين تفويضا مطلقا لترهيب الفلسطينيين

أكدت اللجنة الأممية المعنية بالتحقيق في ممارسات إسرائيل، اليوم الإثنين، أن إسرائيل توسع وجودها في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان، وادعاء تل أبيب بعدم وجود حدود لها يتعارض مع سلام عادل ودائم.

وأضافت أن دولة الاحتلال منحت المستوطنين تفويضاً مطلقاً لترهيب الفلسطينيين، وتواصل- بدعم دولي- العمل، بإفلات كامل من العقاب.

وأشارت إلى أن تل أبيب تعمل على مضاعفة عدد المستوطنين في الجولان المحتل، لذا على المجتمع الدولي التحرك لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، ويجب حظر السلاح عن إسرائيل لدفعها لوقف هجماتها وعلى الدول الأعضاء التعاون الكامل مع الجنائية الدولية.

وفي وقت سابق من اليوم الإثنين، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بشدة، عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعيا الأجهزة الأمنية للعمل ضد المستوطنين العنيفين بحزم.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن أعمال الشغب العنيفة من المستوطنين في الضفة الغربية بالغة الخطورة.

وفي السياق نفسه، أكدت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، اليوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي يرفض عنف المستعمرين في الضفة الغربية، ويتابع ما يقومون به عن كثب.