حريق بمستودع أنابيب بمنطقة أبيس بالإسكندرية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية، من إخماد حريق اندلع داخل مستودع أنابيب بقرية عرابي التابعة لمنطقة أبيس، دون تسجيل أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران داخل أحد مستودعات الأنابيب الواقعة بقرية عرابي في منطقة أبيس، وعلى الفور تحركت قوات الإطفاء مدعومة بسيارتي إطفاء وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبحسب المعاينة الأولية، تبين أن الحريق نشب في إحدى أسطوانات الغاز داخل المستودع، ما أدى إلى حدوث موجة انفجارية محدودة داخل المكان، قبل أن تنجح فرق الحماية المدنية في احتواء الموقف ومنع امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.