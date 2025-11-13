قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية
شيخ الأزهر يستقبل المفكر العالمي جيفري ساكس بمنزله في الأقصر
انتخابات مجلس النواب.. مصطفى بكري: إعادات في بعض المحافظات بين عدد من المرشحين
المتهم بقـ.تل والدته في شبرا الخيمة: مكنش قصدي والطلقة خرجت غصب عني
الرئيس الفلسطيني يصدر قرارين بتعيين وزير للنقل ورئيس للمعابر والحدود
تصرف مفاجئ من مروة صبري بعد تحرير دينا الشربيني محضرا ضدها
الصليب الأحمر: تزايد أعداد النازحين يضع عبئًا كبيرًا على المأساة الإنسانية في السودان
بداية الأدوار الإقصائية لكأس العالم تحت 17 عامًا.. من سيواجه مصر؟
هدف نجم فاركو ينافس على جائزة بوشكاش للأفضل في 2025
الطب الشرعي يحسمها| محامي لاعبي بيراميدز يروي تفاصيل مثيرة في تزوير أوراق رسمية
تشريع جديد يحمي الأم والطفل من تنفيذ الإعدام أثناء الحمل | تفاصيل
استغلال أطفال النادي.. بلاغ للنائب العام ضد رئيس بيراميدز
اقتصاد

وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تستضيف وفداً من قيادات مجموعة ستاندرد بنك

وفد ستاندرد بنك
وفد ستاندرد بنك
ولاء عبد الكريم

استضافت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم الخميس، لقاءًا بين مسئولي الوزارة ووفد من قيادات مجموعة ستاندرد بنك، حيث بحث الجانبان سبل توسيع التعاون الاستثماري وتعزيز الروابط التجارية ودفع التكامل الاقتصادي بين مصر وأفريقيا.

أكد الجانب المصري، خلال اللقاء، رغبة الدولة المصرية في توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية مع أفريقيا على أساس المنفعة المشتركة كتوجه استراتيجي، مع وجود خطط لتعزيز التجارة مع الدول الأفريقية عبر ستة مراكز لوجستية مصرية تغطي مختلف أنحاء القارة.

وأعرب الجانب المصري عن رغبته في التعاون مع ستاندرد بنك في تعظيم الاستفادة من الأصول المصرية في أفريقيا، وتوسيع نشاط الشركات المصرية في مختلف دول القارة، مع الاستفادة من قدرات البنك على تأمين وتيسير المعاملات المصرفية، والمساهمة في حشد التمويل المشترك العام والخاص للمشروعات في القطاعات المختلفة.

وأكد الجانب المصري أن خطط الدولة المصرية لتعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي مع أفريقيا يتوافق تمامًا مع إمكاناتها التجارية والاستثمارية الكبيرة في ظل الطفرة التي يشهدها هذا القطاع في مصر، وأوضح أن مصر لديها أهداف محددة وسياسات واضحة بشأن دور الحكومة المصرية والقطاع الخاص في المشروعات في القطاعات المختلفة، مع استهداف تعظيم مشاركة القطاع الخاص كقاطرة رئيسية لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية.

من جانبهم، أكد مسئولو ستاندرد بنك استعدادهم التام للتعاون مع الحكومة المصرية في تحقيق الأهداف التي تخدم الاقتصادين المصري والأفريقي على حد سواء.

واستعرض مسئولو البنك الخدمات التي يمكن تقديمها مثل ضمان الأمن والثقة في المعاملات المصرفية في أفريقيا، وحشد التمويل للمراحل المختلفة من المشروعات في القطاعات المختلفة، والتعاون لحل تحديات التجارة والاستثمار في مختلف الأسواق الأفريقية، والمساهمة في تعزيز حجم الصادرات المصرية إلى دول القارة ومضاعفة حجم التجارة البينية.

شارك في اللقاء من الجانب المصري السيد المهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي، والسيدة غادة نور، مساعد الوزير لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، والسيد عابد مهران، معاون الوزير لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية، والسيدة داليا الهواري، نائبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، والسيدة ساره يسري باحث اول بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة

وضم وفد ستاندرد بنك كلًا من السيد سيم تشابالالا، الرئيس التنفيذي للمجموعة، والسيد لوفويو ماسيندا، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيد لونجيسا فوزيل، رئيس السياسة العامة والتنظيم، والسيد مارك كانون، المستشار العام ورئيس الشئون القانونية في ستاندرد إنترناشونال، والسيدة زولا هيد، مسئولة تمكين الاستراتيجية بالخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والسيدة هنا محرم، نائب الممثل الرئيسي للمجموعة في مصر.

ستاندرد بنك اخبار مصر وزير الاستثمار مال واعمال مصر وإفريقيا المعاملات المصرفية

