حسن الخطيب.. يفتتح فعاليات الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا

افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي “ديستنيشن أفريقيا”، الذي تنظمته جمعية المصدرين المصريين – اكسبولينك، بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية، المقام يومي 12و13 نوفمبر الجاري بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والأفريقية المتخصصة في القطاعات ذات الصلة، وذلك بحضور السيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الوزير المفوض التجاري عصام النجار رئيس الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، والسيد محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك

وقال الوزير إن الحكومة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لقطاع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، مشيرًا إلى أن هذا القطاع يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني لما له من دور في تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في تصريحات صحفية خلال جولته بالمعرض أن التصدير يمثل مستقبل الاقتصاد المصري، موضحًا أن معرض "ديستنيشن أفريقيا" في نسخته التاسعة يعكس توجه الدولة لبناء قواعد صناعية تصديرية قوية تستند إلى الميزة التنافسية التي تمتلكها مصر، خاصة في قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المستهدف مضاعفة صادراته ثلاث مرات بحلول عام 2030.

وأضاف أن السوق الأفريقي يمثل أولوية استراتيجية، حيث تعمل الدولة على إنشاء مناطق لوجستية وخطوط شحن وطيران لدعم حركة التجارة، مع متابعة القضايا المتعلقة بقواعد المنشأ لفتح الأسواق الأفريقية أمام المنتجات المصرية وتعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة.



ومن جانبه قال محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك ان تنظيم الدورة التاسعة من معرض ديستنيشن أفريقيا يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد على موقع مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة في قطاع النسيج والملابس، مشيرا إلى أن المعرض هذا العام يشهد حضورًا لافتًا من شركات أفريقية ودولية تبحث عن شراكات إنتاج وتوريد، في وقت تتغير فيه خريطة سلاسل الإمداد العالمية، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام المصدرين المصريين.



ويُعقد المعرض هذا العام ضمن جهود الدولة لتوسيع حجم الصادرات الصناعية وتعزيز وصول المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية والدولية، ويُعتبر “ديستنيشن أفريقيا” منصة محورية لتبادل الخبرات وربط سلاسل الإنتاج في قطاع الغزل والنسيج بالقارة، حيث يتيح عقد لقاءات مباشرة (B2B) بين المصدرين والمشترين الدوليين، بما يعزز الصادرات المصرية ويفتح مجالات جديدة لجذب الاستثمارات للقطاع الصناعي.