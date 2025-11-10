وزير الاستثمار: 14 مليار جنيه حجم التجارة البينية مع دول التعاون الخليجي

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هناك علاقات تاريخية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، وأن هذا التعاون يعتبر نموذج للشراكة القائمة علي الرؤى والتعاون المشترك.

وأضاف خلال فعاليات منتدي الاستثمار والتجارة المصري الخليجي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حجم التجارة البينية ارتفعت 14 مليار دولار في 2024، وخلال الـ 4 سنوات الأخيرة ارتفعت بنسبة 50%.

وأشار إلى أن التدفقات الاستثمارية الخليجية في مصر ارتفعت إلى 41 مليار دولار، في عام 2023 -2024، وأن هناك مشروعات كبرة بين مصر دول الإمارات تم في الفترة الأخيرة، وهي مشروع رأس الحكمة، وعلم الروم مع قطر.

وأكد أن هناك توسعات في المشروعات مع السعودية والكويت، ودول عربية، يتم الاعتماد على الشراكة الحقيقية، وأنه خلال السنوات الأخيرة مهدت مصر اقتصاد وانه تم تطوير البنية التحتية، وتنفيذ مناطق صناعية.

ولفت إلى أن الدولة عملت على خفض معدلات التضخم، وتم خفض التضخم الذي وصل إلى 33 % في مارس 2024 إلى 11.6 في يونيو 24، وأن الاحتياطي النقدي ارتفع إلى 50 مليار دولار، وتحولت صافي الأصول الأجنبية من سالب إلى فائض يزيد عن 10 مليار دولار.

وأوضح أن الدولة عملت على بناء الثقة، وتم توسيع تحصيل القاعدة الضريبة، وأنه لن يتم فرض أي أعباء ضريبية، ولكن هناك تخفيف.