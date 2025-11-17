موسى: متابعة الرئيس للانتخابات تعكس تحولا مهما في ضمان نزاهة العملية الانتخابية

اعتبر الإعلامي أحمد موسى أن المتابعة المباشرة التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لمجريات الانتخابات البرلمانية تشكل تحولًا لافتًا في مسار الإشراف على العملية الانتخابية في مصر، مؤكدًا أن هذا النهج لم يحدث منذ عقود طويلة.

وخلال حلقته ببرنامج «على مسئوليتي»، أوضح موسى أن الرئيس يتابع التطورات لحظة بلحظة، ويطلع على ما يجري في مختلف اللجان، ما يضمن شفافية أكبر ويعزز ثقة المواطنين في أن أصواتهم محل تقدير. وأضاف أن حرص الرئيس على الاطلاع المباشر يعكس استجابة واضحة لما يطرحه الشارع والمرشحون من ملاحظات.

وأشار موسى إلى أن عددًا من المرشحين وجهوا شكاوى واستغاثات تتعلق ببعض اللجان والمقاعد الفردية، لافتًا إلى أن الرئيس استمع لهذه النداءات وتعامل معها بجدية، وهو ما يعد من وجهة نظره مؤشرًا إيجابيًا على التزام الدولة بحماية نزاهة العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع الأطراف.