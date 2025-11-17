محافظ الشرقية يتابع أعمال تركيب بلاط الإنترلوك أمام مديرية الصحة بالزقازيق

تابع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالممر المؤدي لكوبري المشاة أمام مديرية الصحة بمدينة الزقازيق، وذلك في إطار استكمال الإجراءات الفورية التي اتخذتها الأجهزة التنفيذية تنفيذًا لتوجيهاته خلال الحملة التي قادها الأسبوع الماضي لرفع الإشغالات والباعة الجائلين بمحيط كوبري المشاة، بما يسهم في إعادة الانضباط وتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وأشار محافظ الشرقية الي انه تواصل رئاسة حي ثانِ الزقازيق برئاسة محمد أبو هاشم لتنفيذ أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة حيث تضمنت الأعمال رفع جميع الإشغالات، ودهان الحواجز الحديدية بالكوبري، وفرد طبقة من السن والرمال، ثم تركيب بلاط الإنترلوك بما يضمن تحسين جودة الممر ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.