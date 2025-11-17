توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة على الأسر الأولى بالرعاية بالشرقية

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية بالتنسيق مع جمعية الأورمان الخيرية بتنظيم معرض بمركز الحسينية لتوزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان على 250 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بقري "المنشيه الجديده ومنشأه بشاره والملكين البحريه وعزبة الغردقه وعزبة ابو الخير".



وأكد وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالمحافظة أحمد حمدى عبد المتجلى، أن تنظيم المعرض جاء ضمن حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.



وقال مدير عام جمعية الأورمان ممدوح شعبان، إن الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم ، مشيرا إلى أن تلك الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.