توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان لدعم الأسر الأولى بالرعاية بقرى الحسينية

أكد أحمد حمدى عبدالمتجلى، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية أن جمعية الاورمان نجحت، تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية، فى تنظيم معرض بقاعة الماسة بمركز الحسينية بهدف توزيع 2500 قطعة ملابس جديدة بالمجان تمامًا لدعم عدد 250 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية والاكثر احتياجًا بقرى المنشية الجديدة ومنشأة بشارة والملكين البحرية وعزبة الغردقة وعزبة ابو الخير بمركز الحسينية ، وذلك تنفيذا لتعليمات المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية.

واضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، أن تنظيم المعرض جاء في إطار حرص الدولة المصرية على توفير الدعم لجميع أبنائها والعمل على تلبية احتياجاتهم، وخاصة الأسر الأولى بالرعاية والفئات الأكثر احتياجا بالمحافظة.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، ان الهدف من تنظيم المعرض إدخال روح البهجة على الأسر الأولي بالرعاية، والتخفيف عن كاهلهم، مشدداً على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين تم استفادتهم من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

وأشار إلي أن هذه الأنشطة تتم بإشراف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة في اختيار الحالات الأكثر استحقاقات لتقديم لهم العديد من المساعدات العينية لرفع المعاناة عنهم.

وأشاد شعبان، بالاهتمام الذي توليه مديرية التضامن الاجتماعي بالشرقية تحت قيادة أحمد حمدى عبدالمتجلى لمختلف الطبقات الاجتماعية والدور الذى تقوم به على أرض المحافظة خاصة ما تقوم به فى برامج الحماية الاجتماعية وإطلاقها للعديد من المبادرات وتقديم المساعدات ودعم الأسر الأولى بالرعاية وتحقيق الرضا بين المواطنين.