أخبار البلد

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

معاش
معاش
محمد غالي

تواصل الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية جهودها في دعم منظومة التحول الرقمي وتوفير خدمات إلكترونية تسهل على المواطنين إنهاء معاملاتهم دون الحاجة إلى التوجه للفروع، حيث أتاحت خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش باستخدام الرقم القومي عبر موقعها الرسمي بشكل سريع ومباشر.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

يمكن لأصحاب المعاشات والمستفيدين التعرف على تفاصيل مستحقاتهم الشهرية من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عبر الرابط (https://nosi.gov.eg)
اختيار خدمة الاستعلام عن المعاش من القائمة الرئيسية
إدخال الرقم القومي لصاحب المعاش بدقة
إدخال كلمة المرور الخاصة بالمستخدم المسجل مسبقا
الضغط على زر استعلام لتظهر جميع بيانات المعاش الشهري بما يشمل قيمة الصرف والزيادات أو الخصومات إن وجدت

وفي حال عدم امتلاك المستخدم حسابا مسبقا على الموقع تتيح الهيئة إمكانية إنشاء حساب جديد عبر إدخال البيانات الشخصية المطلوبة مثل رقم التأمين ورقم الهاتف المحمول لتفعيل الحساب الإلكتروني والتمكن من الاستفادة من الخدمة بشكل دائم.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي

تعليمات لأصحاب المعاشات

قدمت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية مجموعة من الإرشادات المهمة لأصحاب المعاشات لضمان سهولة عملية الصرف وعدم التعرض لأي مشكلات وهي:

عدم التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي أو مكاتب البريد حيث تكون قيمة المعاش متاحة للصرف في أي وقت بدءا من اليوم الأول
الاحتفاظ ببطاقة الصرف الإلكترونية وعدم تسليمها لأي شخص غير موثوق به
تجنب التعامل مع جهات أو أفراد يدعون قدرتهم على إنهاء إجراءات الصرف مقابل مبالغ مالية
الحرص على تحديث البيانات الشخصية بشكل دوري عبر الموقع الإلكتروني أو فروع الهيئة لمنع توقف الصرف أو حدوث تأخير

وتؤكد الهيئة أن تطوير الخدمات الإلكترونية يأتي ضمن خطة شاملة لتحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات والمستفيدين وتسهيل حصولهم على مستحقاتهم بأعلى درجات الدقة والسرعة.

تعديل جهة صرف المعاش

أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إمكانية تغيير جهة صرف المعاش من خلال تقديم طلب رسمي من صاحب المعاش أو المستفيد عنه، ليتم تحويل قيمة المعاش إلى أي من الجهات المعتمدة لتقديم خدمة الصرف، والتي تشمل مكاتب البريد بأنواع بطاقاتها المختلفة، وبنوك القرى، وبنك ناصر الاجتماعي، إضافة إلى البنوك التجارية سواء عبر بطاقات ميزة أو حسابات الادخار، وكذلك الحسابات الجارية وماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي قيمة المعاش بالرقم القومي المعاش

