ننشر أسماء الضحايا فى حريق مصحة لعلاج الإدمان ببنها

ينشر موقع صدى البلد أسماء ضحايا موقع صدى البلد أسماء ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان ببنها بمحافظة القليوبية.

وجاءت أسماء ضحايا وهم: عبد الرحمن م – 18 عامًا، طالب وأحمد ا – حاصل على ليسانس حقوق وعبد الله م – 48 عامًا، سائق، مقيم بالمنوفية وياسر م – 48 عامًا، مدرس وياسر س م – 41 عامًا، عامل، مقيم بالمنوفية وزياد ح د – 25 عامًا.



من ناحية أخرى شهد محيط مشرحة مستشفى بنها التعليمي، اليوم، مشاهد إنسانية مؤلمة، حيث توافد أهالي ضحايا حريق مصحة علاج الإدمان الخاصة بمدينة بنها بمحافظة القليوبية، في انتظار استلام جثامين ذويهم، وسط حالة من الحزن والانهيار والبكاء.

وسيطرت حالة من الصدمة على أسر الضحايا، الذين وقفوا لساعات طويلة أمام المشرحة في ترقب مؤلم، بينما علت أصوات البكاء والعويل عقب تأكيد وفاة ذويهم داخل المصحة، بعد اندلاع الحريق الذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

من جانبها أصدرت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية بيانا رسميا حول أحداث اندلاع حريق ف مركز لعلاج الإدمان ببنها.

وقالت المديرية ان المديرية تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد مراكز علاج الإدمان الخاصـة المرخَّص لها داخل نطاق المحافظة.

وبناءً على البلاغ، تم إخطار قوات الحماية المدنية على الفور، والتي انتقلت فوراً إلى موقع الحادث ووتمكنت من السيطرة على الحريق ومنع امتداده، مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتأمين المكان.

كما تم الدفع بعدد 10 من سيارات الإسعاف المتخصصة إلى الموقع وتم نقل 11 مصاباً نتيجة استنشاق الدخان إلى مستشفيات بنها التعليمي والجامعي ، توفي 7 من النزلاء متأثرين بإصاباتهم، بينما تتلقى الحالات الأخرى الرعاية الطبية اللازمة.

لجان فنية وقانونية للتحقيق فى الواقعة

وقال الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية بأن المديرية تتابع الموقف على مدار الساعة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مؤكداً على اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة لعلاج المصابين وتكليف لجان فنية وقانونية للتحقيق الفوري في أسباب الحادث والتواصل مع أسر المصابين والمتوفين لتقديم الدعم اللازم.