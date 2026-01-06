وزير الرياضة: مساندة الجماهير المغربية لمنتخب مصر يمثل رسالة تضامن عربي أصيل

توجّه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بخالص الشكر والتقدير للجماهير المغربية على دعمها ومؤازرتها الكبيرة للمنتخب المصري خلال مشاركته في بطولة أمم أفريقيا المقامة بالمملكة المغربية، مشيداً بروح الأخوة والتلاحم التي عكست عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والمغربي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن تقديره لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالمملكة المغربية على جهودها المتميزة في تنظيم البطولة، وحسن الاستقبال، وتوفير كافة سبل الدعم للمنتخبات المشاركة، بما يعكس قدرات المغرب الكبيرة في استضافة البطولات القارية والدولية بصورة مشرفة.

كما وجّه الدكتور أشرف صبحي الشكر والتقدير إلى الدكتور سعيد أمزازي والي جهة سوس ماسة (محافظ أغادير)، على جهوده الكبيرة في دعم البطولة، وحسن التنظيم، وتوفير الأجواء المثالية لإنجاح الفعاليات.

وأشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به الولاية في تهيئة كافة الإمكانيات لخدمة الوفود والمنتخبات المشاركة، بما يعكس احترافية الإدارة المحلية بالمغرب وحرصها على إنجاح الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد وزير الشباب والرياضة أن ما لمسه المنتخب المصري من ترحيب ومساندة من الجماهير المغربية يمثل رسالة محبة وتضامن عربي أصيل، وكان له بالغ الأثر في رفع الروح المعنوية للاعبين والجهاز الفني، مشيرًا إلى أن هذه الروح الإيجابية تعكس القيم الرياضية النبيلة التي تجمع الشعوب العربية.

وتمنى الدكتور أشرف صبحي التوفيق للمنتخبين المصري والمغربي في مشوارهما بالبطولة، معرباً عن أمله في أن يكون النهائي مصريًا مغربيًا خالصًا، يجسد قوة الكرة في البلدين ويعكس العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع بين مصر والمغرب.

كما وجّه الشكر للدولة المغربية قيادةً وشعبًا على حسن التنظيم والاستضافة، وعلى الدعم الكبير الذي قدمته الجماهير المغربية للمنتخب المصري، مؤكدًا أن المغرب قدم نموذجًا مشرفًا في التنظيم والضيافة يليق بمكانته الرياضية على المستوى القاري.