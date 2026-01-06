13 قـ.تيلاً بينهم 8 أطفال في استهداف الدعم السريع لمنازل مدنيين شمال كردفان

أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" محمد إبراهيم، من الخرطوم، أن مدينة الأبيّض في ولاية شمال كردفان شهدت تصعيدًا خطيرًا بعد استهداف حي الجلابة بطائرة مسيّرة، ما أسفر عن مقتل 13 شخصًا، بينهم 8 أطفال، معظمهم من المدنيين، وفق شبكة أطباء السودان التي حمّلت قوات الدعم السريع مسئولية الهجوم.

تفاصيل الهجوم والضحايا

وأوضح إبراهيم أن الهجوم أصاب عشرة أفراد من أسرة واحدة، قبل أن يرتفع عدد القتلى إلى 13 شخصًا، بينهم أطفال.

وأدانت شبكة أطباء السودان العملية، مؤكدة أنها استهدفت المدنيين بشكل مباشر.

تحركات الدعم السريع في كردفان

وأشار المراسل إلى حشد عسكري واسع لقوات الدعم السريع في منطقة الدبيبات بولاية جنوب كردفان، وتحركات مكثفة بمحور الخوي في غرب كردفان، مع تداول مقاطع مصورة لنائب قائد الدعم السريع عبد الرحيم دقلو يوجّه قواته للتمركز في نقاط استراتيجية، في مؤشر على استعداد لعمليات عسكرية وشيكة.

تعزيز الجيش السوداني وانتشار واسع

في المقابل، عزز الجيش السوداني انتشاره في ولاية شمال كردفان، خاصة في المناطق الغربية والشمالية لمدينة الأبيّض، وصولًا إلى محيط مدينة بارا التي لا تزال تحت سيطرة الدعم السريع، في محاولة لمنع توسع نفوذ القوات المهاجمة والسيطرة على الوضع الأمني.