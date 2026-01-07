قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رابطة تجار سيارات مصر تطلق مبادرة «مصر أجمل» وتعلن خطوات عاجلة لحل أزمة إغلاق المعارض
وزيرا الري والخارجية: لن نتهاون في أمننا المائي وسنتخذ التدابير القانونية ضد الإجراءات الأحادية
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
الولايات المتحدة تعلن احتجاز ناقلة نفط روسية في المحيط الأطلسي.. كيف ردت موسكو؟
أحمد موسى: الولايات المتحدة لا تلتزم بالقانون الدولي ولديها قانونها الخاص
مصر توحد خطابها حول مياه النيل: قضية أمن قومي والخيارات مفتوحة
وزير الخارجية الأمريكي يلتقي نظيره الدنماركي في واشنطن الأسبوع المقبل
هانز فليك يعلن تشكيل برشلونة لمواجهة أتلتيك بلباو في كأس السوبر الإسباني
فوز الدكتور محمد أبو موسى بجائزة الملك فيصل لعام 2026 فرع خدمة الإسلام
أحمد موسى عن استهداف أمريكا لأسطول روسي: انتهاك للسيادة الروسية
برلماني: رسائل الرئيس من الكاتدرائية تجسد ثوابت الدولة في المواطنة والتلاحم الوطني
فن وثقافة

لقاء سويدان تكشف لأول مرة تفاصيل حالتها الصحية

الفنانة لقاء سويدان
الفنانة لقاء سويدان
أوركيد سامي

كشفت الفنانة لقاء سويدان لأول مرة عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك من خلال برنامجها، حيث أعلنت إصابتها بـالعصب السابع، مؤكدة أنها ما زالت تتلقى العلاج حتى الآن.


وخلال حديثها، أوضحت لقاء سويدان أن حالتها الصحية في تحسن تدريجي، مشيرة إلى التزامها بالخطة العلاجية التي أوصى بها الأطباء، ومعبّرة عن أملها في الشفاء الكامل خلال الفترة المقبلة.

كما وجّهت سويدان رسالة مؤثرة إلى جمهورها، طالبة منهم الدعاء لها، ومؤكدة أن دعم ومحبة جمهورها يمثلان لها دفعة قوية لتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة.

ولاقت تصريحاتها تفاعلًا واسعًا من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والتمنيات لها بالشفاء العاجل.

واختتمت لقاء سويدان: الصحة أغلى حاجة.. أي حاجة تتعوض، لكن الصحة لا.. ربنا يديم عليكم الصحة.


https://youtube.com/shorts/LL7CkNIEVIQ?si=9LX0ttevCLdvJThL

لقاء سويدان اخبار الفن نجوم الفن

