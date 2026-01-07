لقاء سويدان تكشف لأول مرة تفاصيل حالتها الصحية

كشفت الفنانة لقاء سويدان لأول مرة عن تفاصيل حالتها الصحية، وذلك من خلال برنامجها، حيث أعلنت إصابتها بـالعصب السابع، مؤكدة أنها ما زالت تتلقى العلاج حتى الآن.



وخلال حديثها، أوضحت لقاء سويدان أن حالتها الصحية في تحسن تدريجي، مشيرة إلى التزامها بالخطة العلاجية التي أوصى بها الأطباء، ومعبّرة عن أملها في الشفاء الكامل خلال الفترة المقبلة.

كما وجّهت سويدان رسالة مؤثرة إلى جمهورها، طالبة منهم الدعاء لها، ومؤكدة أن دعم ومحبة جمهورها يمثلان لها دفعة قوية لتجاوز هذه المرحلة الصحية الصعبة.

ولاقت تصريحاتها تفاعلًا واسعًا من محبيها وزملائها في الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والتمنيات لها بالشفاء العاجل.

واختتمت لقاء سويدان: الصحة أغلى حاجة.. أي حاجة تتعوض، لكن الصحة لا.. ربنا يديم عليكم الصحة.



https://youtube.com/shorts/LL7CkNIEVIQ?si=9LX0ttevCLdvJThL