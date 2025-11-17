الأسواق الأوروبية تستعد لفرض رسوم انتقامية من بريطانيا

كشفت وكالة بلومبرج، أن بريطانيا تستعد لإعداد “تدابير مضادة” لزيادة التعريفات الجمركية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي على الصلب، في حال لم يتمكن رئيس الوزراء كير ستارمر من تأمين صفقة لتخفيف تأثيرها.

وأشارت وكالة “بلومبرج”- نقلا عن مصادر لم تسمها- إلى أن بريطانيا تدرس اتخاذ إجراءات انتقامية بعد أن حذرت صناعة المعادن المحلية من أن الخطط الأوروبية قد تُعجّل بأكبر أزمة في تاريخها.

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كشف شهر أكتوبر الماضي عن خطط لخفض حصص الصلب الأجنبي المعفاة من الرسوم الجمركية الحالية إلى النصف تقريبا، ومضاعفة الرسوم إلى 50% فوق هذه الحدود.

وأوضح تقرير بلومبرج، أن من بين الخطوات التي تعتزم الحكومة البريطانية اتخاذها، هو كيفية تسريع استبدال ضمانات الصلب الخاصة بها وتشديد حصص الاستيراد، وهي إجراءات من المقرر أن تنتهي في يونيو المقبل.

وأصدرت الحكومة البريطانية، بيانا، أكدت فيه التزامها تجاه صناعة الصلب من خلال ضمان وصول تفضيلي للمصدرين إلى السوق الأمريكية، وأنها تواصل استكشاف تدابير تجارية أقوى لحماية منتجي الصلب من السلوك غير العادل، مشددة في الوقت نفسه على مواصلة التعاون مع الاتحاد الأوروبي عقب إعلانه الأخير.