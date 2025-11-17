نائب رئيس جامعة الأزهر: كلية العلوم للبنات بالقاهرة واحدة من منارات التميز والابتكار

أكد الدكتور سيد بكري، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب، أن الأوطان تبنى بسواعد أبنائها وبعقولهم وضمائرهم وسلوكهم القويم.

وثمن نائب رئيس الجامعة جهود قطاع كليات العلوم بجامعة الأزهر في دعم مسيرة التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

كلمة نائب رئيس جامعة الأزهر في افتتاح المؤتمر الدولي الرابع لكلية العلوم

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للكلية الذي يقام تحت عنوان: "علوم المستقبل الجهود والتحديات" الذي يقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات وشئون الوافدين.

وأوضح نائب رئيس جامعة الأزهر، أن كلية العلوم للبنات بالقاهرة تمثل إحدى جواهر العقد العلمي الأزهري، وواحدة من منارات التميز والابتكار في جامعتنا العريقة التي تجمع بين نور الوحي وهداية العقل وبناء الإيمان وبناء الإنسان.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر أن المؤتمر يأتي في لحظة فارقة يعيشها العالم، لحظة تتسارع فيها العلوم والتقنيات بمستويات تفوق إدراك الإنسان أحيانًا، وتجاوز حدود ما كان يُعد مستحيلًا بالأمس القريب.

وبيّن نائب رئيس جامعة الأزهر أن هذا المؤتمر يعد استمرارًا لدور الأزهر الشريف جامعًا وجامعة في دعم مسيرة البحث العلمي، وتعزيز التواصل بين العلماء والخبراء في مختلف المؤسسات، لدراسة أحدث ما وصل إليه العقل الإنساني من إبداع وتطبيقات علمية تخدم التنمية المستدامة والتطبيقية.

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر إلى أن الجامعة لم تكن يومًا مجرد مؤسسة تعليمية، بل هي رسالة وحضارة، وصرح كبير يمثل منارة للعلم والمعرفة منذ أكثر من ألف عام، وحاضنة للتقاليد الإسلامية الوسطية، والمرجع الأساسي الذي يحمل أمانة نشر العلوم في شتى بقاع العالم.

واستطرد أنه على مدار تاريخ جامعتنا الممتد، قدمت ولا تزال تقدم إسهامات علمية وإنسانية بارزة في مختلف المجالات، بما في ذلك العلوم الطبية والصحية، مؤكدة دورها الريادي في تقديم خدمات تعليمية وطبية متكاملة عبر مستشفياتها الجامعية وكلياتها الطبية والتي أصبحت نموذجاً يُحتذى به في التدريب الطبي والبحث العلمي.

وقال نائب رئيس جامعة الأزهر: إن عقيدتنا العلمية في جامعة الأزهر ترسخ لنا دومًا أن البحث العلمي ليس ترفاً، بل هو وسيلة أساسية لمواجهة التحديات.

وأضاف بكري أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية حفظه الله- قد أدركت مبكرًا أن امتلاك أدوات العلم والتكنولوجيا هما الركيزة الأساسية لبناء الجمهورية الجديدة؛ مشيرا إلى أن البلاد شهدت طفرة غير مسبوقة في دعم البحث العلمي والابتكار، تمثلت في:

* إطلاق استراتيجية مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030.

* إنشاء الجامعات الأهلية والتكنولوجية الحديثة.

* تأسيس مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

* إطلاق مبادرات قومية في الذكاء الاصطناعي والطاقة الجديدة وتحلية المياه والزراعة الذكية.

* تعزيز الإنفاق على البحث العلمي والشراكات بين الجامعات والصناعة.

* رعاية المواهب الشابة والمخترعين والباحثين في مختلف التخصصات.

وأضاف بكري أن جامعة الأزهر كانت وستظل بما لها من تاريخ يفوق الألف عام شريكاً أصيلاً في هذه النهضة العلمية، فجمعت بين الأصالة والمعاصرة، وامتدت رسالتها من تدريس العلوم الشرعية إلى الريادة في العلوم الطبية والصحية والهندسية والبيئية والبيولوجية، وأسهمت في إعداد جيل قادر على المنافسة والإبداع فابتكرت حزمة من البرامج المتميزة في تخصصات مختلفة تم تطبيقها في العام الدراسي الحالي 2025-2026 فقد تم تفعيل ثمان وعشرين برنامجًا في إحدى وستين 61 كلية عربية وشرعية وعلمية والقادم أفضل من منطلق؛ تلبية لرغبة أبنائنا ومواكبة سوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.

واستعرض بكري بعض جهود كليات العلوم بجامعة الأزهر قائلاً: إن كليات العلوم بجامعة الأزهر أدركت موقعها ورسالتها، فانطلقت في تطوير برامجها وسياستها البحثية، وحققت إنجازات ملموسة في مجالات: التقنية الحيوية، وعلوم البيئة، وعلوم المستقبل، والذكاء الاصطناعي، والنانو تكنولوجي، والكيمياء التطبيقية الصناعية، والفيزياء المتقدمة، لافتا أن كليات العلوم أصبحت منصة متميزة لصناعة الباحثين المبدعين القادرين على المشاركة في بناء الوطن، وتحقيق رؤية مصر 2030، وترسيخ نهج الابتكار وريادة الأعمال، ولدراسة أحدث ما وصل إليه العقل الإنساني من إبداع وتطبيقات علمية تخدم التنمية المستدامة.

واستعرض بكري بعض جهود علماء العرب والمسلمين فقال: لقد كان العرب والمسلمون هم أول من أضاء للعالم أنوار الحضارة، مستشهدًا بما قالته مستشرقة ألمانية في كتابها "شمس العرب تسطع على الغرب": "لقد كنا نتباهى بأبنيتنا، بينما كان العرب يصنعون ويبتكرون"، مؤكدة على أن هناك مباني شاهدة على عبقرية العقول العربية، مؤكدًا أن هذا الاعتراف العالمي ليس فخراً تاريخيًّا فحسب، بل هو مسؤولية ورسالة، تدفعنا لاستعادة دورنا الحضاري، والانطلاق نحو المستقبل بعقول مبتكرة لا مقلدة، وبخطى واثقة لا مترددة.

وأوضح بكري أن جامعة الأزهر ليست مجرد مؤسسة تعليمية، بل مصنعاً للإنسان وبوتقة تنصهر فيها القيم والأخلاق والعلم معاً.

ولفت إلى أن جامعة الأزهر كانت في طليعات الجامعات الداعمة بقوة لجميع المبادرات الرئاسية التي تُعيد للأمة قوتها وللمجتمع وعيه، وفي مقدمة تلك المبادرات تأتي مبادرة “بناء الإنسان”، وهي المبادرة التي أولتها الجامعة عناية خاصة، فأفردت لها البرامج، ورعت من أجلها الطلاب، وأطلقت في سياقها سلسلة من الأنشطة التوعوية والتربوية، وفي مقدّمتها: “بناء الشخصية المصرية الواعية” و “بناء الإنسان في حفظ الأوطان”.

وأوضح بكري أن هذه المبادرات ليست شعارات تُرفع، بل فلسفة وطنية عميقة تُدرك أن نهضة الأوطان لا تُبنى بالحجارة ولا تُحرس بالأسوار، بل تُشيّد بعقول أبنائها وتُصان بأخلاقهم وإخلاصهم.

ودلل بكري على ذلك بقصة سور الصين العظيم التي تضع بين أيدينا أعظم الدروس: فقد شيّد الصينيون سوراً هائلاً استغرق بناؤه أكثر من خمسة عشر قرناً، وقف على بواباته مليون جندي، ومات في سبيله مليون عامل حتى سُمّي بـ “أطول مقبرة على الأرض”، ومع ذلك تعرّضت الصين في أول مائة عام بعد بنائه لثلاث غزوات متتالية، دون أن يتسلّق العدو السور أو يهدمه، وذلك لأن الحراس خُدعوا ورُشوا ففتحوا الأبواب من الداخل.

وأوضح أنه من هنا أدرك الأباطرة أنهم انشغلوا ببناء السور ونسوا بناء الإنسان، وأن بناء الإنسان أهم من بناء القلاع والحصون، وهذا هو الدرس نفسه الذي نغرسه في نفوس وعقول طلابنا وطالباتنا بجامعة الأزهر: وهي أن الأوطان لا تُبنى فقط بسواعد أبنائها، بل بعقولهم، وضمائرهم، وسلوكهم القويم، سلوك الأزهر الشريف الذي يقوم على الوسطية والاعتدال والرحمة واحترام الآخر.

وقال بكري: إنه ليس بغريب، فالشعر العربي على امتداد تاريخه جعل بناء الإنسان أصل المجد، وربط بين العلم والمال والأخلاق، فجعلها الأوتاد الثلاثة التي يقوم عليها عمران الأمم.

يقول الحكماء:

بالعلم والمال يبني الناسُ ملكهُمُ لم يُبنَ ملكٌ على جهلٍ وإقلالِ

ويأتي أمير الشعراء أحمد شوقي ليضع القاعدة الذهبية التي تبني الشعوب وتصنع مستقبلها، إذ يقول:

وإنَّما الأُمَمُ الأَخلاقُ ما بَقِيَتْ

فَإِنْ هُمُو ذَهَبَتْ أَخْلاقُهُمْ ذَهَبُوا

ويقول حافظ إبراهيم مؤكداً دور الخلق القويم قبل العلم في تقدم الأمم فيقول:

لا تحسبن العلم ينفع وحده

ما لم يتوج ربه بخلاق

وأكد نائب رئيس جامعة الأزهر على أن العلم وحده لا يكفي للنجاح أو النفع إذا لم يتحلى صاحبه بأخلاق حميدة كالتقوى والإيمان، فما أجمل أن تتلاقى هذه الحكم الخالدة مع رسالة الأزهر الشريف، الذي يبني الإنسان بالعلم، ويحميه بالأخلاق، ويغذّيه بالقيم، ويعلّمه أن الوطن لا تقوم أعمدته إلا على مواطن صالح، نزيه، أمين، يعرف قدر نفسه وقدر وطنه.

وختم بكري كلمته قائلًا: إن برامج بناء الإنسان في جامعة الأزهر إنما تهدف إلى غرس قيم الرحمة، والعدل، والإصلاح، واحترام المرأة، وصيانة الطبيعة، والحوار الحضاري مع الآخر، وحب الوطن والدفاع عنه واحترام مقدساته وكلها قيم تُصنع بها الأمم، وترتفع بها الحضارات، وتُشيَّد بها حصون لا تهدمها الجيوش، ولا تخترقها الأطماع، مشيرا بأن العالم اليوم يعيش ثورة علمية لا تهدأ، وثورة تكنولوجية لا تعرف التوقف وكل يوم تطالعنا الدوريات العلمية بأبحاث مذهلة تخترق قلب الكون، وتكشف أسراراً لم يكن لبني البشر أن يحلموا بها.