بريطانيا: القرار الأمريكي بشأن غزة نقطة انطلاق لتنفيذ خطة السلام
كامل الوزير: افتتاح القطار الكهربائي السريع ديسمبر 2026
حسام حسن: أنا لو أجنبي كان اتعمل ليَّ تمثال.. وصلنا كأس العالم وأمم إفريقيا بدون هزيمة
ما حكم شراء مشغولات الذهب بالتقسيط؟.. اعرف حكم الشرع
حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل
قرينة رئيس المجر تعرب عن تقديرها لتاريخ مصر العريق
بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع
الفريق كامل الوزير: لم ولن نبيع أي ميناء مصري
وزارة العمل تعلن عن وظائف جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 350 دينارًا
ناقد رياضي: 15 لاعبًا في نادي جماهيري يتعاطون النيكوتين
قرار أمريكي.. مجلس الأمن يعتمد إنشاء قوة دولية مؤقتة في غزة
تراجع جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يهبط 250 جنيهًا
داعية إسلامي يكشف أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

أحمد سعيد

أكد الشيخ أحمد سيف الدين، الداعية الإسلامي، أن مظاهر البركة والأنوار التي أحاطت بسيدنا النبي محمد ﷺ في سنوات طفولته المبكرة لم تكن خاصة بالسيدة حليمة السعدية وحدها، بل ظهرت لغيرها أيضًا ممن عاصروا نشأته الشريفة، وكانت سببًا في إيمان بعضهم بصدقه منذ نعومة أظفاره.

أسرار الأنوار والبركة في طفولة النبي

وأوضح الشيخ أحمد سيف الدين، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن الروايات تذكر أن سيدنا العباس رضي الله عنه أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأنه رأى منه أمارات وهو ما يزال في المهد، جعلته يوقن برسالته قبل البعثة، حيث رآه يناغي القمر ويحركه بإصبعه، فيميل حيث يشير، مما أدهشه ودفعه للإيمان بخصوصيته.

وأضاف الشيخ سيف الدين أن النبي ﷺ قال إنه كان يُلهى عن البكاء بمحادثة القمر، وكان يسمع صوت سجدته تحت العرش، في دلالة على أن الكون كله كان متشوّقًا للتعامل مع الحبيب المصطفى ﷺ ونيل شرف الاتصال به.

كما قال الداعية الإسلامي إن السيدة حليمة السعدية سمعت أولى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عند الفطام، حيث كبّر وسبّح وحمد الله، مشيرًا إلى ما روته الشيماء – أخته من الرضاعة – عن الغمامة التي كانت تظلّه أينما سار، فتقف إذا وقف وتمشي إذا مشى، حمايةً له من حر الشمس وبركةً ترافق نشأته.

وأشار الشيخ أحمد سيف الدين إلى العلامة العظيمة وهي شق الصدر، حين جاء ثلاثة من الملائكة فشقوا صدره الشريف، وغسلوا قلبه بالثلج، وأخرجوا العلقة السوداء وهى حظ الشيطان منه أى رحمة الشيطان منه لأنه أرسل رحمة للعالمين ومنهم إبليس فأخرجوها منه، ثم ختموه بالنور، مؤكدًا أن هذه الأمر كانت إيذانًا بما أعده الله له من خير عظيم ورحمة للعالمين.

الشيخ أحمد سيف الدين الداعية الإسلامي مظاهر البركة والأنوار سيدنا محمد النبي

حالة الطقس

حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن

حكاية شقيقان وابنة عمهما حملوا الحقائب وعادوا في النعوش بأسيوط

لموا الكراريس.. حكاية 3 تلاميذ من أسرة واحدة عادوا من مدرستهم على نعوش بأسيوط

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

إنجي أفلاطون

معرض نادر لإنجي أفلاطون في فن أبو ظبي 2025

منيرة سنبل

منيرة سنبل.. ملكة جمال الإسكندرية التي تركت الفن ببدايتها ورحلت في صمت

معرض "كادرات موازية" بالأوبرا

وزارة الثقافة تربط بين الفن التشكيلي والسينما بمعرض كادرات موازية بالأوبرا

بالصور

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

طريقة عمل الكشك المصري.. أكلة شعبية لذيذة على أصولها بسهولة والطعم ولا أروع

معدل أعمار المصريين يقفز 20 عاما خلال العقود الأخيرة… ووزير الصحة يكشف السر وراء التحسن التاريخي

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل ثمة نظام دولي بديل يتشكل فعلا؟ّ!

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

