منخفض جوي يضرب غزة.. واللجنة المصرية بالقطاع تتحرك لدعم الفلسطينيين وتقدم الخيام والمآوي

أكد محمد منصور، المتحدث الإعلامي للجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة، أن الوضع في قطاع غزة مأساوي، مشيرًا إلى المشاهد القاسية للعائلات الفلسطينية التي لجأت للسكن داخل الخيام التالفة والبالية، والتي اقتلعتها الرياح نتيجة المنخفض الجوي الأول الذي ضرب الأراضي الفلسطينية.

وأوضح "منصور"، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن صلاحية الخيام 6 أشهر، لكنها رافقت أهالي غزة منذ عامين، مشيرًا إلى أن اللجنة المصرية لإغاثة أهالي غزة قدمت 1600 خيمة وأكثر من 2000 شادر، معبرًا عن شكر السيدات الفلسطينيات لمصر وللرئيس عبدالفتاح السيسي على الدعم المستمر.

وأضاف أن اللجنة توجهت اليوم لمساندة المتضررين من مياه الأمطار، مؤكدًا وصول عدد كبير من شاحنات المساعدات يوميًا إلى مقر اللجنة، على الرغم من محاولات قوات الاحتلال إعاقة وصولها، مشيرًا إلى أن اللجنة سيرت قافلة كبيرة إلى شمال قطاع غزة.

وتابع: "طالما الرئيس السيسي الداعم للقضية الفلسطينية موجود، ستبقى غزة وأهلها وفلسطين بأمان".