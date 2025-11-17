ثروت الخرباوي: سرقة الإخوان الإرهابية أموال تبرعات غزة لم يدهشني

قال الدكتور ثروت الخرباوي، عضو مجلس الشيوخ، إنه لم يندهش حينما سمع خبر سرقة جماعة الإخوان الإرهابية نصف مليار دولار أموال تبرعات لأهل غزة، لأن ما كان ينتقد الجماعة سابقا كانوا يتهمونه بأنه يريد إطفاء نور الله.

وأضاف ثروت الخرباوي، في لقائه ببرنامج "مساء جديد"، على قناة "ألمحور"، أن جماعة الإخوان ترى أن أموال التبرعات لله وأنها تعمل لله، فهذا المال للإخوان يوجهونه كما يشاءوا.

وتابع: تاريخ جماعة الإخوان الإرهابية فيها أشياء يندى لها الجبين، وأمور تفضح هذه الجماعة وجمع المال باسم الدين والغطاء الديني لهذه الجماعة من أجل الوصول إلى الحكم.

وأوضح أن الإخواني القيادي محمود حسين، سرق أموال تبرعات وأقام لنفسه فيلا شاهقة وأسس مركز دراسات خاص له، واشترى له ولابنه سيارتين من السيارات الفارهة.