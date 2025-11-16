ماهر فرغلي: مؤسسات الإخوان استولت على نصف مليار دولار من التبرعات المقدمة لغزة

أكد ماهر فرغلي، الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أن هناك مؤسسات تابعة التنظيم الدولي موجودة في عدة دول منها في تركيا وتلك المؤسسات تابعة للتنظيم الدولي، عملت على سرقة التبرعات التي تقدم لقطاع غزة.

وقال ماهر فرغلي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن حركة حماس اصدرات بيان بأن تلك الشركات عملت على جمع ملايين الدولارات ولكنه لم يتم ارسالها لغزة، مما عمق من الأزمة التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

وتابع الباحث في شئون الجماعات الإرهابية، أنه تم الإستيلاء على نصف مليار دولار وفقا لما قدرته جماعة حماس، مؤكدا أنه بعد هدوء الحملية الإخوانية على مصر ستبدأ حملات على السعودية وسيكون هناك عدد من الدول الأخرى.



