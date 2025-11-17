إكسترا نيوز ترصد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، إن مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحاً أنه يقف على متن إحدى الشاحنات المقرر السماح لها بالدخول بعد قليل عبر المعبر من الأراضي المصرية.

وأضاف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، في تصريحات مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الشاحنة التابعة للهلال الأحمر المصري مجهزة بكافة صور الدعم الغذائي والإنساني التي يحتاجها القطاع في هذا التوقيت.

وأكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن ما يشاهده يمثل نموذجاً مصغراً لعشرات، بل وربما مئات الشاحنات التي وصلت من مختلف المحافظات المصرية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني وخلية الأزمة برئاسة محافظ شمال سيناء في قلب مدينة العريش.

وذكر، أن اصطفاف الشاحنات يعكس حجم الجهود المبذولة، حيث يضم المكان أسطولاً من المواد البترولية التي تستعد للدخول، وهو ما يعد نقطة تحول مهمة لآلاف الفلسطينيين داخل القطاع، إذ سيسهم في عودة المخابز والمستوصفات ومحطات المياه إلى العمل بصورة أفضل.

ولفت إلى وجود شاحنات تابعة لمنظمة اليونيسف تحمل بطاطين ومواد دوائية وطبية مخصصة للأطفال، إضافة إلى شاحنات الهلال الأحمر المصري الممتلئة بكميات ضخمة من الكراتين الإغاثية.

وكشف أن مصر نجحت في توزيع ما يزيد على مليون كرتونة داخل قطاع غزة من خلال اللجنة المصرية العاملة هناك، والتي ما زالت تقوم بالدور الأهم في إنقاذ الشعب الفلسطيني خلال مأساته الراهنة.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية تواصل إنشاء عشرات المخيمات القادرة على استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا مساكنهم في ظل الظروف الجوية القاسية.

