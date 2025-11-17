قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
الوطنية للانتخابات: لن يأتي نائب تحت قبة البرلمان إلا بإرادة الناخبين
محافظ البنك المركزي يقود اجتماع الاستقرار المالي الإقليمي بمشاركة نظيره التركي
نهاية الشوط الأول.. تعادل سلبي بين منتخب مصر الثاني والجزائر استعدادا لكأس العرب
الوطنية للانتخابات: تم رصد كل التجاوزات والرشاوى التى حررت بها محاضر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

إكسترا نيوز ترصد دخول شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

غزة
غزة
عادل نصار

قال عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، إن مصر تواصل تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، موضحاً أنه يقف على متن إحدى الشاحنات المقرر السماح لها بالدخول بعد قليل عبر المعبر من الأراضي المصرية.

وأضاف عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، في تصريحات مع الإعلامي محمد الرميحي، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن هذه الشاحنة التابعة للهلال الأحمر المصري مجهزة بكافة صور الدعم الغذائي والإنساني التي يحتاجها القطاع في هذا التوقيت.

وأكد عوض الغنام، مراسل قناة "إكسترا نيوز" من معبر رفح البري، أن ما يشاهده يمثل نموذجاً مصغراً لعشرات، بل وربما مئات الشاحنات التي وصلت من مختلف المحافظات المصرية، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين مؤسسات المجتمع المدني وخلية الأزمة برئاسة محافظ شمال سيناء في قلب مدينة العريش.

وذكر، أن اصطفاف الشاحنات يعكس حجم الجهود المبذولة، حيث يضم المكان أسطولاً من المواد البترولية التي تستعد للدخول، وهو ما يعد نقطة تحول مهمة لآلاف الفلسطينيين داخل القطاع، إذ سيسهم في عودة المخابز والمستوصفات ومحطات المياه إلى العمل بصورة أفضل.

ولفت إلى وجود شاحنات تابعة لمنظمة اليونيسف تحمل بطاطين ومواد دوائية وطبية مخصصة للأطفال، إضافة إلى شاحنات الهلال الأحمر المصري الممتلئة بكميات ضخمة من الكراتين الإغاثية.

وكشف أن مصر نجحت في توزيع ما يزيد على مليون كرتونة داخل قطاع غزة من خلال اللجنة المصرية العاملة هناك، والتي ما زالت تقوم بالدور الأهم في إنقاذ الشعب الفلسطيني خلال مأساته الراهنة.

ولفت، إلى أن الدولة المصرية تواصل إنشاء عشرات المخيمات القادرة على استيعاب مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين فقدوا مساكنهم في ظل الظروف الجوية القاسية.
 

غزة رفح المساعدات الإنسانية قطاع غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

بالصور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم
طريقة عمل فتة الباذنجان بخطوات سهلة وطعم يفوق المطاعم

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد