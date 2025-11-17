مصر للطيران توقّع بروتوكول تعاون مع MedAire لتعزيز منظومة الأمن والسلامة التشغيلية

وقّعت الشركة بروتوكول تعاون مع شركة MedAire العالمية المتخصصة في حلول الأمن التشغيلي وإدارة المخاطر في قطاع الطيران.

يأتي ذلك في ضوء مشاركة مصر للطيران بمعرض دبي للطيران 2025 في دورته التاسعة عشر ، والمقام خلال الفترة من 17 حتى 21 نوفمبر 2025، تحت رعاية الشيخ محمد بن راشد ءال مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تحت شعار “المستقبل يبدأ من هنا”.

وقد شهد مراسم التوقيع الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ، وقام بالتوقيع اللواء إسماعيل صفوت رئيس قطاع الأمن من جانب مصر للطيران، ومن شركة MedAire هاني بكر نائب الرئيس الأول لأمن الطيران بالشركة ، وذلك بحضور بيتر توجي، المدير العام لشركة MedAire وعدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز قدرات الشركة في تقييم التهديدات وإدارة المخاطر التشغيلية، ورفع مستوى الامتثال للمعايير الدولية الخاصة بأمن وسلامة الطيران، ودعم جاهزيتها في التعامل مع التحديات الأمنية والطوارئ التشغيلية على المستويين المحلي والدولي، كما يسهم البروتوكول في تحسين كفاءة إدارة الأزمات وتقليل التكاليف التشغيلية غير المتوقعة، إلى جانب دعم خطط التوسع في الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية للشركة.

وفي هذا السياق، أكد الطيار أحمد عادل أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الشركة لتعزيز منظومة الأمن والسلامة على مستوى جميع أنشطتها التشغيلية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير قدرات إدارة المخاطر يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على مكانة مصر للطيران كشركة وطنية رائدة وعضو فاعل في منظومة النقل الجوي العالمية.

وأضاف عادل أن التعاون مع MedAire، بما تمتلكه من خبرات تمتد لأكثر من أربعة عقود، يجسد التزام الشركة بتطبيق أحدث الممارسات الدولية في مجال أمن الطيران، ويعزز كفاءة فرق العمل ويُحسّن أليات الاستجابة للحالات الطارئة بما يضمن سلامة الركاب واستمرارية التشغيل.

ومن جانبه، صرّح السيد/ هاني بكر، نائب الرئيس الأول لأمن الطيران بشركة MedAire، أن هذا التعاون يأتي في وقت يشهد فيه قطاع الطيران تحديات أمنية متزايدة، مؤكدًا اعتزاز MedAire بالشراكة مع مصر للطيران لما تملكه من خبرة وموقع استراتيجي محوري يربط القارات ويجعلها جزءًا أساسيًا من منظومة النقل الجوي العالمية.

وأضاف أن استمرار التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة نحو تطوير بيئة تشغيلية أكثر أمانًا ومرونة، مؤكدًا التزام MedAire بتزويد شركائها بحلول متقدمة ومعلومات دقيقة لضمان أعلى مستويات الحماية التشغيلية.

ويأتي توقيع هذا البروتوكول ضمن مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد العربي للنقل الجوي وMedAire لتقديم خدمات معلومات أمن الطيران لأعضاء الاتحاد، بما يدعم شركات الطيران العربية في تقييم المخاطر والتهديدات الأمنية وضمان أعلى مستويات السلامة.