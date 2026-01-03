رئيس مدينة سفاجا يتابع ميدانيًا أعمال النظافة والتجميل بعدد من المناطق الحيوية

تابع اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل، رئيس مدينة سفاجا، ميدانيًا أعمال النظافة العامة والتجميل بعدد من المناطق الحيوية بالمدينة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بشأن تكثيف الجهود الميدانية للارتقاء بمنظومة النظافة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مدن المحافظة.

وجاءت الجولة في إطار المتابعة المستمرة لأعمال رفع المخلفات وتحسين المظهر الحضاري للمدينة، حيث شملت المرور على عدد من الشوارع والمحاور الرئيسية، للتأكد من انتظام أعمال النظافة اليومية وسرعة التعامل مع تجمعات المخلفات.

وفي هذا السياق، واصل قسم البيئة والإدارات المختصة بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا تنفيذ حملات نظافة مكثفة، شملت امتداد شارع سفاجا – قنا حتى ميدان الأباريق، إلى جانب امتداد الشارع المؤدي إلى القاعدة البحرية، حيث جرى رفع كميات من المخلفات المتراكمة، تنوعت بين مخلفات شجرية وقمامة وأتربة، باستخدام المعدات والسيارات التابعة للوحدة المحلية.

وأكد رئيس مدينة سفاجا أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للحفاظ على نظافة الشوارع والميادين وتحسين الصورة البصرية للمدينة، مشيرًا إلى استمرار أعمال النظافة والتجميل بشكل يومي، بما يسهم في توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين والزائرين.

وشدد اللواء أحمد أبوالحجاج دنقل على أهمية تعاون المواطنين مع الأجهزة التنفيذية للحفاظ على النظافة العامة، وعدم إلقاء المخلفات بالشوارع، مؤكدًا أن الارتقاء بالمستوى البيئي والمظهر الحضاري للمدينة مسؤولية مشتركة بين الجهات التنفيذية والمجتمع المحلي.