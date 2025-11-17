عبداللة نعمة: بعد اتفاق شرم الشيخ نشهد مرحلة جديدة لمستقبل غزة

تدخل القضية الفلسطينية مرحلة جديدة من التعقيد بعد انتهاء حرب غزة وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، الأمر الذي فتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول شكل الإدارة المقبلة للقطاع المدمر ومسار إعادة ترتيبه السياسي والأمني.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور عبد الله نعمة، المحلل السياسي، إن بعد انتهاء حرب غزة وتوقيع اتفاق وقف النار في شرم الشيخ، بدأ التفكير في ما سيحدث لاحقا داخل قطاع غزة المدمر، خاصة بعد أن سلمت حماس جميع الرهائن الأحياء مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وأضاف نعمة- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تمثل هذه الخطوة المرحلة الأولى من خطة ترامب المتعلقة بغزة، والتي شملت أيضا إدخال المساعدات الإنسانية وانسحاب الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة.

وأشار نعمة، إلى أن من المتوقع الآن أن تشرف قوة متعددة الجنسيات، تحت قيادة الجيش الأميركي، على تثبيت وقف إطلاق النار بمشاركة قوات من دول مختلفة.

وتابع: "وفي المرحلة الحالية، يفترض أن تدار غزة من قبل لجنة انتقالية مؤقتة من التكنوقراط الفلسطينيين، تعمل تحت إشراف مجلس تابع لترامب يضم توني بلير، على أن تسلم إدارة القطاع في النهاية إلى السلطة الفلسطينية التي تدير الضفة الغربية".

وأكمل: "وتشدد الخطة الأميركية على عدم منح حماس أي دور مستقبلي في إدارة القطاع، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

ومع هذه المتغيرات، تتصاعد النقاشات حول الخطة الأميركية التي تطرح كخارطة طريق للمرحلة الانتقالية، والتي تبدأ بتسليم الرهائن وإدخال المساعدات وتثبيت الهدنة، وصولا إلى وضع تصور لإدارة غزة عبر آليات دولية وفلسطينية محددة.