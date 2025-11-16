الكنيسة تحتفل بتذكار تكريس كنيسة الشهيد مار جرجس باللد في فلسطين

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأحد، الموافق السابع من شهر هاتور القبطي، بتذكار تكريس كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس الروماني بمدينة اللد في فلسطين، حيث تعد هذه الكنيسة من أبرز المقامات المرتبطة بسيرة الشهيد الذي يكرم في مختلف كنائس الشرق والغرب.

وتذكر المصادر الكنسية أن جسد الشهيد مار جرجس موجود في هذه الكنيسة التاريخية، التي صارت قبلة للزوار والراغبين في نوال البركة والشفاعة، إذ يرتبط اسم اللد ارتباطا وثيقا بالشهيد المعروف بشجاعته وثبات إيمانه أمام الاضطهاد.

سريع الندهة

ويُعد الشهيد مار جرجس من أشهر قديسي الكنيسة، وقد لقب بـ"سريع الندهة" لكثرة معجزاته التي يتناقلها المؤمنون عبر الأجيال، كما تحتفل الكنائس في مختلف إيبارشيات الكرازة المرقسية بعيد تكريس الكنيسة سنويا بصلوات خاصة وتذكارات روحية.

ويأتي هذا التذكار السنوي تأكيدا على ما تحمله الكنيسة من وفاء لشهدائها وقديسيها، الذين حفظوا الإيمان بدمائهم وقدموا نموذجا للشجاعة والثبات والاتكال على الله.