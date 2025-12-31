قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمم إفريقيا| الكاميرون يهزم موزمبيق بثنائية ويتأهل في وصافة مجموعته
لماذا يجب أن نفرح ببدايات السنة الجديدة؟.. أمين الفتوى يوضح فلسفة البدايات مع الله
بعد التخفيضات.. تعرف على سعر شيري أريزو 5 المجمعة محليا في 2025‏
أحمد السقا: رأسمالي الحقيقي حب الجمهور .. ومحمد صلاح أسطورة الكرة المصرية
أحمد السقا: إبراهيم الأبيض أتعبني حتى النهاية والسرب أقرب أفلامي لقلبي
موقع أمريكي يمنح أنس الشريف لقب صحفي العام
على مسئوليتي يرصد احتفالات رأس السنة من الكوربة والتجمع الخامس
حزب السادات: الوحدة الوطنية ركيزة الاستقرار ودافع أساسي لمسار التنمية في العام الجديد
مفاجأة.. روما يرغب في استعادة محمد صلاح
ضغط نفسي.. أحمد السقا يعلق على أزمة طليقته مها الصغير مع سرقة اللوحات
خالد الغندور لـ يوسف الحسيني: عايز تبقى سعيد في حياتك اسمع كلام مراتك
هيروقك| فوائد الشاي الأخضر بالنعناع تفوق توقعاتك.. وهؤلاء الممنوعون منه
يعيش المعلم ويتعلم.. أحمد السقا يلخص 2025 ويكرم في سهرة رأس سنة على قناة الحياة

أحمد السقا
أحمد السقا
محمد البدوي

كرّم الدكتور عمرو الليثي الفنان أحمد السقا، ومنحه درع قناة الحياة تقديرًا لنجاح فيلمه «أحمد وأحمد»، وتتويجه كأفضل ممثل لعام 2025، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

سهرات رأس السنة

وجاء ذلك في أجواء احتفالية مميزة، شهدت شاشة قناة الحياة في الحادية عشرة مساء اليوم الأربعاء واحدة من أكبر سهرات رأس السنة، والتي قدّمها الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، بمشاركة نخبة من نجوم الفن، وكان النجم الكبير أحمد السقا ضيفًا بارزًا في احتفالية استقبال العام الجديد.

وتحدث أحمد السقا عن عام 2025، مؤكدًا أنه يختصره في جملة واحدة: «يعيش المعلم ويتعلّم»، مشيرًا إلى أن العام شهد أحداثًا متنوعة ومحطات مهمة في حياته، معربًا عن سعادته الكبيرة بنجاح فيلمه الأخير وبحب الجمهور المستمر له.

 أداء فريضة الحج

من جانبه، علّق الإعلامي الدكتور عمرو الليثي على مشاركتهما معًا في أداء فريضة الحج، مؤكدًا أن الرحلة كانت مميزة، وجمعت عددًا من النجوم، من بينهم عمرو سعد وحمادة هلال، واصفًا صحبة أحمد السقا خلالها بالرائعة.

وخلال اللقاء، كشف السقا تفاصيل إنسانية عن حياته العائلية، موضحًا أنه الابن الأكبر في العائلة، وأنه عاش اللحظات الأخيرة في حياة جده، الذي كان فنانًا يعزف على آلة العود. كما تحدث عن عائلة والدته «السروجي»، مشيرًا إلى جده عبده السروجي، صاحب أغنية «غريب الدار»، وأغانٍ وطنية وعاطفية، وشارك بالغناء في أحد الأفلام مع كوكب الشرق أم كلثوم.

وأكد السقا أن والدته كانت ولا تزال الداعم الأكبر له في حياته، مشددًا على أن وجودها كان عاملًا حاسمًا في مسيرته، واصفًا إياها بالإنسانة الطيبة والحازمة في آنٍ واحد. 

طباعه المتسامحة

كما أشار إلى أن طباعه المتسامحة تعود لتربيته ونشأته، لافتًا إلى أن والده كان يتمتع بنفس الصفات، وكانت تجمعه علاقة قوية بالأستاذ الراحل ممدوح الليثي، والد الإعلامي الدكتور عمرو الليثي.

 القيم العائلية والتربية

واختتم أحمد السقا حديثه بالتأكيد على أن القيم العائلية والتربية هما الأساس في تكوين شخصيته، معتبرًا أن ما وصل إليه اليوم هو ثمرة دعم أسرته وحب جمهوره.

