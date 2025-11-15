قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأمم المتحدة: الفاشر تحتاج لمساعدات عاجلة وبكميات أكبر مما يصل حاليًا
المنوفي: دعم الدولة حرّر طاقات قطاع المواد الغذائية وحقق طفرة تصديرية تاريخية
قائد الجيش الثالث: نؤمن حدود مصر ومصادر البترول وقناة السويس.. فيديو
150 ألف جدية حجز .. تفاصيل طرح وحدات سكنية جديدة في 6 أكتوبر
ننشر.. صورة المشرفة داليا سليمان التي رحلت في حادث أتوبيس إسنا
نقيب المهندسين يعلن عن أول قرار لوقف عمومية يوتن
الأمم المتحدة: المنظمة تواصل العمل لتنسيق عمليات الإغاثة وتوفير ممرات آمنة بالفاشر
أسماء جلال في اولى حلقات أبله فاهيتا على MBC
مساعد وزير الخارجية: منطقة القرن الإفريقي امتداد طبيعي واستراتيجي للأمن القومي المصري
الرئيس اللبناني يأمر بتقديم شكوى ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي
وزير الثقافة يتابع الحالة الصحية لطلاب أسوان بعد حادث الأتوبيس بالإسماعيلية
إحالة بائع خضار للمفتي بتهمة قتل شخص في الخانكة
أخبار العالم

اليماحي: استقلال فلسطين حق تاريخي ثابت سنظل ندعمه حتى يتحقق

الديب أبوعلي

أكد محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي، في الذكرى الـ37 لإعلان استقلال دولة فلسطين، أن هذا الحدث التاريخي يجدد التأكيد على الحق الثابت والمشروع للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، وتجديد للعهد بمواصلة النضال السياسي والبرلماني والدبلوماسي دفاعًا عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

شدد على أن الاحتلال الإسرائيلي لا يمكن أن يغيّب الحقيقة الثابتة بأن الشعب الفلسطيني يمتلك كامل الحق في إقامة دولته المستقلة والتمتع بالسيادة الكاملة، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.

وأشار اليماحي، إلى أن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتسريع إعادة الإعمار بإدارة فلسطينية هو واجب دولي لا يقبل التأجيل، داعيًا المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية تجاه هذا الحق العادل، ورفض كل الممارسات العدوانية وسياسات الاستيطان والتهجير والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس.

وأشار اليماحي، إلى استمرار تحرك البرلمان العربي، البرلماني والدبلوماسي لدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في نيل الاستقلال التام، مجددًا دعوة البرلمان العربي، لكافة البرلمانات الإقليمية والدولية للاعتراف بدولة فلسطين، وتقديم الدعم الكامل لها في المحافل الدولية، ودفع الحكومات لاتخاذ خطوات عملية تتوافق مع التزاماتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، والتأكيد على وقوف البرلمان العربي الدائم والثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للمساومة، وعلى مواصلة جهوده في الدفاع عن هذه الحقوق حتى نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل وعضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.

https://youtu.be/aDggKzMlu8w

دولة فلسطين فلسطين إعلان استقلال دولة فلسطين رئيس البرلمان العربي البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي القدس وقف إطلاق النار في غزة الاحتلال الإسرائيلي التهجير

