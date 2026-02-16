وزير الخارجية العماني يؤكد حرص بلاده على تجنيب المنطقة ويلات الحروب

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، نهج سلطنة عُمان الثابت في دعم سبل الحوار والدبلوماسية، وحرصها على مواصلة الإسهام في الجهود الداعمة للأمن والسلم والاستقرار وبما يجنب المنطقة وشعوبها من ويلات الحروب والصراعات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني، في مدينة جنيف، اليوم "الاثنين" مع الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لبحث التحضيرات للمباحثات الإيرانية - الأمريكية في جولتها الثانية المقرر عقدها بصفة غير مباشرة غدا في جنيف.

وأكد الجانبان خلال اللقاء- وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أهمية العمل على ترجيح فرص التفاهم والتوافق بما يؤمن التوصل إلى اتفاق يلبي أهداف وتطلعات أطراف هذه المفاوضات.

وأعرب الوزير العماني عن تقديره العالي للثقة التي توليها الأطراف للوساطة العُمانية في هذا الشأن، وهي مسؤولية تأخذها سلطنة عمان مأخذ الجد والاهتمام البالغ.