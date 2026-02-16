قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أبو العينين: تمويل المشروعات في أفريقيا يجب أن يعتمد على دراسة جدوى ومواقع مناسبة
وزير الخارجية العماني يؤكد حرص بلاده على تجنيب المنطقة ويلات الحروب

وزير الخارجية العماني يؤكد حرص بلاده على الإسهام في دعم الأمن والسلم وتجنيب المنطقة ويلات الحروب
وزير الخارجية العماني يؤكد حرص بلاده على الإسهام في دعم الأمن والسلم وتجنيب المنطقة ويلات الحروب
أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، نهج سلطنة عُمان الثابت في دعم سبل الحوار والدبلوماسية، وحرصها على مواصلة الإسهام في الجهود الداعمة للأمن والسلم والاستقرار وبما يجنب المنطقة وشعوبها من ويلات الحروب والصراعات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العماني، في مدينة جنيف، اليوم "الاثنين" مع الدكتور سيد عباس عراقجي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك لبحث التحضيرات للمباحثات الإيرانية - الأمريكية في جولتها الثانية المقرر عقدها بصفة غير مباشرة غدا في جنيف.

وأكد الجانبان خلال اللقاء- وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية العمانية تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أهمية العمل على ترجيح فرص التفاهم والتوافق بما يؤمن التوصل إلى اتفاق يلبي أهداف وتطلعات أطراف هذه المفاوضات.

وأعرب الوزير العماني عن تقديره العالي للثقة التي توليها الأطراف للوساطة العُمانية في هذا الشأن، وهي مسؤولية تأخذها سلطنة عمان مأخذ الجد والاهتمام البالغ.

