بعد واقعة زينة.. نقابة الأشراف تحسم الجدل حول ضوابط منح شهادات النسب
طلب من راكب دفع الأجرة بعملة أجنبية.. القبض على سائق بتطبيق نقل شهير بالبحر الأحمر
75 نسخة فقط.. بورشه 911 كاريرا كابريوليه في إصدار محدود
يبدو غامضا.. مارك فينو: ترامب يتوقع قبول إيران بكل شروطه بشأن الملف النووي
الطقس الآن| أتربة عالقة وأجواء مغبرة على القاهرة
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما
رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء لأسرة الدكتور مفيد شهاب
رسمت رؤيتي منذ 40 عاما.. أبو العينين: فخور بانتمائي لإفريقيا.. ونحتاج لصياغة مختلفة لمستقبل القارة الاقتصادي
يزيد قدرتنا التنافسية.. أبو العينين يطالب بإنشاء تكتل إفريقي للموارد التعدينية
موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة لشهر رمضان
الملك عبد الله لـ ستارمر: يجب ضمان إيصال المساعدات الإنسانية لجميع مناطق غزة
أحمد موسى: 39 مليون قرار علاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026
أخبار العالم

10 أطنان من التمور.. مصر تتسلم هدية خادم الحرمين الشريفين بمناسبة رمضان

هدية خادم الحرمين الشريفين
هدية خادم الحرمين الشريفين
القسم الخارجي

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر والمكونة من 10 أطنان من التمور الفاخرة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأقيمت مراسم التسليم في السفارة السعودية بالقاهرة، ضمن برنامج يشمل 120 دولة لدعم المسلمين وتعزيز أواصر الأخوة في شهر رمضان، بحسب ما أفادت به صحيفة سبق السعودية.

وجرت مراسم تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين، بحضور نائب السفير السعودي بالقاهرة خالد بن حماد الشمري، ومدير العلاقات العامة بصندوق "تحيا مصر" اللواء حسام واصل، وموفد وزارة الشؤون الإسلامية السعودية محمد الدويش، حيث جرى تخصيص 10 أطنان من التمور.

ويأتي برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة ضمن البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 120 دولة حول العالم خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز أواصر الأخوة وتقديم الدعم للمسلمين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

