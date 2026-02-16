10 أطنان من التمور.. مصر تتسلم هدية خادم الحرمين الشريفين بمناسبة رمضان

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى مصر والمكونة من 10 أطنان من التمور الفاخرة وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأقيمت مراسم التسليم في السفارة السعودية بالقاهرة، ضمن برنامج يشمل 120 دولة لدعم المسلمين وتعزيز أواصر الأخوة في شهر رمضان، بحسب ما أفادت به صحيفة سبق السعودية.

وجرت مراسم تسليم هدية خادم الحرمين الشريفين، بحضور نائب السفير السعودي بالقاهرة خالد بن حماد الشمري، ومدير العلاقات العامة بصندوق "تحيا مصر" اللواء حسام واصل، وموفد وزارة الشؤون الإسلامية السعودية محمد الدويش، حيث جرى تخصيص 10 أطنان من التمور.

ويأتي برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور الفاخرة ضمن البرامج النوعية التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 120 دولة حول العالم خلال شهر رمضان، بهدف تعزيز أواصر الأخوة وتقديم الدعم للمسلمين، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.