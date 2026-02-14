السعودية.. وزارة الحج والعمرة توقف شركتي سياحة مصريتين بسبب مخالفات في السكن

أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية عن إيقاف شركتي عمرة بعد رصد مخالفات جسيمة تتعلق بعدم الالتزام بتوفير خدمات السكن للمعتمرين المصريين وفق البرامج التعاقدية المعتمدة.



وأوضحت الوزارة أن فرقها المختصة، بالتعاون مع وزارة السياحة المصرية، تتخذ حاليا الإجراءات النظامية بحق الوكلاء الخارجيين المتعاقدين مع الشركتين المخالفتين.

تفاصيل المخالفة

وأشارت الوزارة إلى أنها لاحظت وصول عدد من المعتمرين من جمهورية مصر العربية إلى المملكة دون توفير السكن المعتمد لهم، رغم توثيق تلك الخدمات ضمن البرامج التعاقدية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات المنظمة لنشاط خدمات المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.



وأكدت أن الإجراءات التصحيحية تم تنفيذها فورا، حيث تم تأمين السكن لجميع المعتمرين المتضررين، لضمان حفظ حقوقهم ومنع تكرار مثل هذه المخالفات مستقبلا.

لا تهاون مع أي تقصير

وشددت الوزارة على أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها المستمرة لمتابعة الالتزام بتنفيذ العقود بدقة، وحرصها على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، انسجاما مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.



ودعت الوزارة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج المتعاقد عليها، مؤكدة أن حقوق المعتمرين وجودة الخدمات تمثل خطًا أحمر لا يسمح بتجاوزه.