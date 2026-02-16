قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

كندا تعلن عن كبيرة مفاوضيها التجاريين مع الولايات المتحدة

كندا تعلن عن كبيرة مفاوضيها التجاريين الجديدة للولايات المتحدة
أ ش أ

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم "الاثنين"، تعيين جانيس شاريت، الموظفة الحكومية، كبيرة المفاوضين التجاريين الكنديين لدى الولايات المتحدة.

وذكر بيان أصدره مكتب رئيس الوزراء أن شاريت ستعمل كمستشارة رفيعة المستوى لرئيس الوزراء ودومينيك لوبلان وزير التجارة الكندية الأمريكية، بشأن المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

وتُصدر كندا نحو 70% من صادراتها إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ اتفاقية التجارة بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، والمعروفة أيضًا باسم اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، اتفاقية تجارية قارية حمت جزءًا كبيرًا من الصادرات الكندية من الرسوم الجمركية الأمريكية.

ومن المقرر مراجعتها بشكل مشترك بحلول الأول من يوليو.

وقال كارني: "بخبرتها التي تمتد لأربعة عقود في مجال السياسة العامة والدبلوماسية، تتمتع جانيس شاريت بمهارات قيادية وخبرة استثنائية، والتزام راسخ بتعزيز مصالح كندا".

وبصفتها كبيرة المفاوضين التجاريين، ستعمل على تعزيز المصالح الكندية وتوطيد العلاقات التجارية والاستثمارية بما يعود بالنفع على العمال والصناعات في كل من كندا والولايات المتحدة.

ووفقًا للبيان، شغلت شاريت منصب أمينة سر مجلس الملكة الخاص وأمينة سر مجلس الوزراء مرتين.. ويعد أمين سر مجلس الملكة الخاص رئيسا للخدمة المدنية في كندا.

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني تعيين جانيس شاريت الموظفة الحكومية كبيرة للمفاوضين التجاريين الكنديين لدى الولايات المتحدة

