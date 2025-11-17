قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة بطاقة تداول 2 مليون طن سنويًا
من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب
الحبس 6 أشهر وغرامة 1500 جنيه عقوبة عدم تركيب الملصق الإلكتروني بالقانون
استعلام تكافل وكرامة بالرقم القومي.. الأسماء الجدد
نواب يشيدون ببيان الرئيس السيسي بشأن نزاهة الانتخابات البرلمانية: يبني جسورا من الثقة بين المواطنين ومؤسساتهم.. ويمهد لبرلمان قوي نابع من إرادة شعبية خالصة
بـ العلامة الكاملة| منتخب النرويج أقوى هجوم فى رحلة التأهل لـ المونديال
رسوم ترامب تفاقم التضخم وتربك الأسواق.. رهان اقتصادي ينقلب على الإدارة الأمريكية
البنك المركزي: قطعنا شوطا كبيرا في تنفيذ الهوية الوطنية الإلكترونية
الأعلى للإعلام يستدعي مسئولي حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب وأبوالمعاطي زكي
البنك المركزي: الخدمات الإلكترونية المنفذة من الموبايل تجاوزت 11.7 تريليون جنيه
القبض على سائق تسبب في مصرع 3 تلاميذ بأسيوط
الزمالك: لا عروض لرحيل بيزيرا واتجاه لتسويق لاعبين آخرين
أخبار العالم

استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

أ ش أ

 استشهد، ظهر اليوم الإثنين، فلسطينيان، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طفلا استشهد بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.


وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 266 شهيدا، و635 مصابا.


وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.


وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، في باحاته.


وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل، كما اعتقلت مواطنا من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس.


كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مغارة قديمة تعود إلى ما قبل عام 1967، تقع في حديقة وسط منازل لعائلة خريشة في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة، حيث تكسر زجاج النوافذ، والأبواب، وتضرر القرميد وسقطت أوراق الأشجار بفعل شدة التفجير، دون أن يبلغ عن إصابات.


كما أجرى جنود الاحتلال عمليات تفتيش واسعة لمنازل ومحيطها برفقة كلاب بوليسية، واعتقلوا طبيب بيطري (26 عاما)، واقتادوه إلى جهة مجهولة.

قوات الاحتلال الإسرائيلي وقف إطلاق النار قطاع غزة وكالة الأنباء الفلسطينية وفا استشهد بنيران جيش الاحتلال حي الشجاعية شرقي مدينة غزة المسجد الأقصى المبارك

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

خيانة تهز سوهاج.. زوجة وعشيقها ينهيان حياة عامل داخل منزله خوفا من افتضاح أمرهما

البيض نزل 50 جنيها.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

وعند الله تجتمع الخصوم.. لاعب بيراميدز يهاجم مسئولي النادي

موعد افتتاح محطة مترو المتحف المصري الكبير.. تفاصيل

جهاز العاشر من رمضان: رفع كفاءة الطرق والمحاور الحيوية في المناطق الصناعية

«آي صاغة»: الذهب يتراجع هامشيًا محليًا وعالميًا وسط ترقّب الأسواق لبيانات أمريكية حاسمة هذا الأسبوع

2,6٪ زيادة في أعداد الطلاب المقيدين بالتعليم العالي عام 2024/2025

خطوات عملية لتقليل مخاطر أمراض القلب

محافظ الشرقية يتفقد أعمال الرصف بشارع سعد زغلول بالزقازيق

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ دينا الشربينى تكشف عن أسرار جمالها

شقيقة عبير صبري.. بعد اعتذارها لـ دينا الشربيني | 5 معلومات لا تعلمها عن مروة صبري

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

