استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال في قطاع غزة.. ومستوطنون يقتحمون الأقصى

استشهد، ظهر اليوم الإثنين، فلسطينيان، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خرق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن طفلا استشهد بنيران جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، كما استشهد مواطن آخر بنيران مسيرة للاحتلال في منطقة العطاطرة شمالي قطاع غزة.



وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي، إلى 266 شهيدا، و635 مصابا.



وفي سياق آخر، اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت محافظة القدس، بأن عشرات المستوطنون اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية وأدوا طقوسا تلمودية، ونفذوا جولات استفزازية، في باحاته.



وفي ذات السياق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة فلسطينيين من بلدة دورا جنوب الخليل، كما اعتقلت مواطنا من بلدة عنبتا شرق طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال ثلاثة مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس.



كما فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، مغارة قديمة تعود إلى ما قبل عام 1967، تقع في حديقة وسط منازل لعائلة خريشة في منطقة جبل السيد في ضاحية ذنابة شرق طولكرم، ما أدى إلى تضرر عدد من المنازل المجاورة، حيث تكسر زجاج النوافذ، والأبواب، وتضرر القرميد وسقطت أوراق الأشجار بفعل شدة التفجير، دون أن يبلغ عن إصابات.



كما أجرى جنود الاحتلال عمليات تفتيش واسعة لمنازل ومحيطها برفقة كلاب بوليسية، واعتقلوا طبيب بيطري (26 عاما)، واقتادوه إلى جهة مجهولة.