الجيل: تدخل الرئيس السيسي يعزز سلامة العملية الانتخابية واستقلالية الهيئة الوطنية

قال أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، إن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لضمان سلامة العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مبدأ الاستقلالية المنصوص عليه في الدستور، أمر مهم للغاية، معربًا عن ترحيبه بهذه الخطوة.

وأضاف قاسم، في تصريحات صحفية اليوم، أن تصريحات الرئيس تعكس دوره القيادي كقائد للمسيرة واهتمامه بتصحيح أي تجاوزات في مختلف المجالات، مؤكداً رغبة الرئيس في وجود حياة سياسية نشطة على الرغم من التحديات الواقعية.

وشدد قاسم على أهمية حصول كل مندوب على نسخة من كشف الحصر العددي في اللجان الفرعية، معربًا عن شكره للرئيس السيسي على دعمه لهذا المطلب، الذي يعزز الشفافية ويضمن حقوق المرشحين والناخبين على حد سواء.

ونوه بأن الحزب بصدد عرض كافة المخالفات التي رفضها خلال انتخابات مجلس الشيوخ والنواب في المرحلة الأولى أمام الهيئة الوطنية للانتخابات والرأي العام، للتأكيد على مسؤولية الهيئة في إدارة العملية الانتخابية بعيدًا عن أي تدخلات قد تؤثر على التمثيل الحقيقي لأصوات الناخبين.

ولفت إلى أن استغلال الجمعيات الأهلية وقواعد بياناتها هو أهم الممارسات التي يجب ان تقوم على مواجهاتها الهيئة الوطنية للانتخابات مع وزارة التضامن الاجتماعي نظرا للمشهد القاسي الذي يظهر باستغلال فقر وعوز الحالات الاجتماعية في الحشد الانتخابي ودوره في صناعة مسافات بين الدولة والفرد فيها