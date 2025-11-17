قطع عنها المياه والكهرباء.. محامي ميار نبيل يكشف مفاجأة عن احتجاز زوجها لها بالإمارات

كشف محمود سامي محامي السيدة ميار نبيل، المواطنة التي احتجزها زوجها في دولة الإمارات، آخر المستجدات.



وقال محمود سامي في مداخلة هاتفية على قناة " الحدث اليوم"،: "السيدة ميار نبيل اتخذت قرارا برفضها استكمال الحياة الزوجية مع زوجها ".

وتابعت محمود سامي:" السيدة ميار نبيل توجهت إلى الإمارات وجوزها كان عايز ينزلها مصر بالعافية وعايز يمنعها من السفر هي وابنتها لكنها أصرت على البقاء في الإمارات".

وأكمل محمود سامي: "زوج ميار نبيل قام بغلق كل غرف المنزل وقطع المياه والكهرباء عن المنزل المتواجدة فيها ميار نبيل والتحقيقات جارية في الإمارات".

