شقيقة ميار نبيل: زوجها بيت النية لطلاقها وتركها وحيدة بالإمارات ولن تتنازل عن حقوقها

في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا وجدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتصاعد أزمة السيدة المصرية ميار نبيل، التي وجدت نفسها عالقة في الإمارات بعد سلسلة من التطورات المفاجئة بعد خلافات مع زوجها، بدأت بتركها مع ابنتها نحو ستة أشهر دون نفقة أو دعم، وانتهت بظهور قسيمة طلاقها في المحكمة المصرية دون علمها.

مي نبيل: اتصدمنا بقسيمة طلاق ميار في المحكمة.. ومش هترجع غير بحقّها كامل

وقالت مي نبيل، شقيقة ميار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الأسرة تفاجأت اليوم بوجود قسيمة طلاق شقيقتها في المحكمة، موضحة أن الموظفين أخبروهم بضرورة اللجوء للمحاكم للحصول على حقوق ميار، وهو ما اعتبرته دليلًا واضحًا على نية الزوج في تركها بالإمارات والعودة إلى مصر، وأضافت أن شقيقتها وثقت فيه بسذاجة ولم تتخيل ما حدث.

وأكدت أن زوج ميار كان يبيت نية الغدر منذ سفره، مشيرة إلى أن ميار لم تسافر إليه طمعًا أو بحثًا عن المال كما يروج البعض على مواقع التواصل، وإنما لأنها تركت مع ابنتها لمدة ستة أشهر كاملة دون نفقة أو اهتمام، ومع قرب انتهاء إقامتها اضطرت للسفر إلى الإمارات لمحاولة إصلاح حياتهما الزوجية.

وأوضحت أن الزوج استغل جلسة الصلح في المحكمة وقدم طلبًا للبلديات لإلغاء المرافق وإلغاء إقامة ميار، بما يعرضها للإقامة المخالفة، معتبرة ذلك محاولة لخداع المحكمة والتهرب من مسؤولياته.

وأضافت مي أن شقيقتها حاولت بكل الطرق الوصول لحل يحفظ بيتها، إلا أنهم فوجئوا بأن الزوج قدم استقالته من عمله وطالب بمكافأة نهاية الخدمة، في خطوة اعتبرتها تمهيدًا لترك ميار وحدها في الإمارات ثم العودة هو للبحث عن وظيفة من جديد ، خاصة أنه “مسنود” من والده الذي عاش هناك خمسين عامًا.

وأشارت إلى أن ميار تعيش حاليًا في “بارتيشن” عبارة عن سرير صغير وسط مجموعة فتيات، لافتة إلى أن أحد المصريين المقيمين بالإمارات أدخلها فندقًا لفترة قصيرة قبل أن تعود اليوم للبارتيشن.

وشددت على أن شقيقتها لا تنوي العودة إلى مصر قبل الحصول على كامل حقوقها، لأن الزوج لا يملك عملًا ثابتًا أو عنوانًا واضحًا داخل مصر.

واختتمت مي نبيل تصريحاتها بمناشدة القضاء المصري والسلطات المختصة التدخل العاجل لحماية حق شقيقتها وإنصافها، مؤكدة أن الأسرة لن تتراجع عن متابعة القضية حتى تعود حقوق ميار كاملة.