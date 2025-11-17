قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلامي أحمد موسى يقدم حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي| بث مباشر
المحصول باظ.. سبب مشاجرة بين 9 أشخاص بالدقهلية
كجوك: الاستثمارات الخاصة سجلت نموًا بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي
مصر تفوز على كاب فيردي بركلات الترجيح بعد تعادل 1-1
مصر وكاب فيردي| ركلات الترجيح تحدد صاحب المركز الثالث بدورة العين الودية
مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

شقيقة ميار نبيل: زوجها بيت النية لطلاقها وتركها وحيدة بالإمارات ولن تتنازل عن حقوقها

السيدة ميار نبيل
السيدة ميار نبيل
رنا أشرف

في واقعة أثارت تعاطفًا واسعًا وجدلاً كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتصاعد أزمة السيدة المصرية ميار نبيل، التي وجدت نفسها عالقة في الإمارات بعد سلسلة من التطورات المفاجئة بعد خلافات مع زوجها، بدأت بتركها مع ابنتها نحو ستة أشهر دون نفقة أو دعم، وانتهت بظهور قسيمة طلاقها في المحكمة المصرية دون علمها.

مي نبيل: اتصدمنا بقسيمة طلاق ميار في المحكمة.. ومش هترجع غير بحقّها كامل

وقالت مي نبيل، شقيقة ميار في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الأسرة تفاجأت اليوم بوجود قسيمة طلاق شقيقتها في المحكمة، موضحة أن الموظفين أخبروهم بضرورة اللجوء للمحاكم للحصول على حقوق ميار، وهو ما اعتبرته دليلًا واضحًا على نية الزوج في تركها بالإمارات والعودة إلى مصر، وأضافت أن شقيقتها وثقت فيه بسذاجة ولم تتخيل ما حدث.

وأكدت أن زوج ميار كان يبيت نية الغدر منذ سفره، مشيرة إلى أن ميار لم تسافر إليه طمعًا أو بحثًا عن المال كما يروج البعض على مواقع التواصل، وإنما لأنها تركت مع ابنتها لمدة ستة أشهر كاملة دون نفقة أو اهتمام، ومع قرب انتهاء إقامتها اضطرت للسفر إلى الإمارات لمحاولة إصلاح حياتهما الزوجية.

وأوضحت أن الزوج استغل جلسة الصلح في المحكمة وقدم طلبًا للبلديات لإلغاء المرافق وإلغاء إقامة ميار، بما يعرضها للإقامة المخالفة، معتبرة ذلك محاولة لخداع المحكمة والتهرب من مسؤولياته.

وأضافت مي أن شقيقتها حاولت بكل الطرق الوصول لحل يحفظ بيتها، إلا أنهم فوجئوا بأن الزوج قدم استقالته من عمله وطالب بمكافأة نهاية الخدمة، في خطوة اعتبرتها تمهيدًا لترك ميار وحدها في الإمارات ثم العودة هو للبحث عن وظيفة من جديد ، خاصة أنه “مسنود” من والده الذي عاش هناك خمسين عامًا.

وأشارت إلى أن ميار تعيش حاليًا في “بارتيشن” عبارة عن سرير صغير وسط مجموعة فتيات، لافتة إلى أن أحد المصريين المقيمين بالإمارات أدخلها فندقًا لفترة قصيرة قبل أن تعود اليوم للبارتيشن. 

وشددت على أن شقيقتها لا تنوي العودة إلى مصر قبل الحصول على كامل حقوقها، لأن الزوج لا يملك عملًا ثابتًا أو عنوانًا واضحًا داخل مصر.

واختتمت مي نبيل تصريحاتها بمناشدة القضاء المصري والسلطات المختصة التدخل العاجل لحماية حق شقيقتها وإنصافها، مؤكدة أن الأسرة لن تتراجع عن متابعة القضية حتى تعود حقوق ميار كاملة.

السيدة المصرية ميار نبيل ترك زوج لزوجته في الامارات الامارات استغاثة سيدة من زوجها السفارة المصرية

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

أول تعليق من الرئاسة الفلسطينية على دعوة بن غفير لاعتقال أبو مازن

الإعلامية والناقدة اللبنانية رحاب ضاهر

إعلامية لبنانية لـ"صدى البلد": "يا بختكم بالمتحف المصري الكبير"

بن غفير

بن غفير لـ نتنياهو: عليك أن تأمر باعتقال أبو مازن

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها.. تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين
بسبب بشرتها وشعرها ونظارتها تلميذة تكاد أن تفقد حياتها.. التنمر ضد الأطفال يصل لحد الانتحار.. خبراء التنمية البشرية يحذرون الأهل والمعلمين

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

تطورات أزمة دينا الشربيني ومروة صبري

اعتذار علني.. مروة صبري تتراجع وتطلب الصلح من دينا الشربيني

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

