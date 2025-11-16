قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

شقيقة ميار نبيل لـ «صدى البلد»: مش عايزة ترجع مصر.. إحنا عايزين حق أختي وبنتها في مرافق لـ بيتها بالإمارات

رنا أشرف

أطلقت المصرية ميار نبيل استغاثة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تتهم فيها زوجها محمد السيد علي حشيش بتركها وابنتها الرضيعة في دولة الإمارات دون مأوى أو احتياجات أساسية للحياة، بعد سلسلة من الخلافات الزوجية التي بدأت منذ الأيام الأولى لزواجهما.

شقيقة الضحية: "إحنا مش عايزين مساعدة مادية.. إحنا عايزين حقها وحق بنتها والبيت يرجع له المرافق"

وتروي شقيقة السيدة ميار نبيل، جانبًا جديدًا من الأزمة التي تعيشها شقيقتها وابنة شقيقتها عقب ما وصفته بـ"الخيانة والغدر" من زوج ميار، مؤكدة أن الوضع ما زال كما هو دون أي تحسن.

وقالت شقيقة الضحية إن عددًا كبيرًا من الناس تواصلوا مع الأسرة بعد تداول تفاصيل الواقعة، إلا أن مطالبهم لم تتغير، مضيفة: "إحنا مش عايزين مساعدة مادية من حد.. كل اللي بنطالب بيه هو حق أختي وحق بنتها".

وأشارت إلى أن قطع المرافق عن مسكن الزوجية جاء من قبل البلدية، الأمر الذي فاقم معاناة ميار وطفلتها، وقالت: "إحنا عايزين المرافق ترجع.. مية وكهربا بس، البيت من غير مرافق الحياة فيه مستحيلة".

وأضافت أن ميار ترفض العودة إلى مصر قبل الحصول على حقوقها كاملة، قائلة: "هي مش عايزة ترجع غير بحقها.. لأنها هنا ماعرفتش تعمل أي حاجة بسبب إن زوجها برا مصر ومغير العنوان بتاعهم".

وأكدت شقيقة الضحية أن الأسرة تحاول منذ ستة أشهر حل الأزمة، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا، خاصة مع عدم القدرة على التأكد مما إذا كان الزوج داخل مصر حاليًا أم يدبر "مكيدة"، على حد وصفها، قائلة: "الله أعلم هو فين.. حد يؤكد؟ مش عارفين.. خصوصًا إنهم غيروا عنوانهم فعلًا".

وأوضحت أن الخلافات الأساسية ترجع إلى مسكن الزوجية، وأن قطع المرافق عنه زاد من حدة الأزمة، مؤكدة: "إحنا مش بنطلب غير رجوع المرافق.. ده حقها وحق بنتها".

واختتمت مناشدتها بالقول: "إحنا عايزين حد يسمعنا.. ويرجع المية والكهربا، علشان ميار تقدر تعيش لغاية ما تجيب حقها بالقانون".

