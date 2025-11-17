مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة

تقدَّم الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، بخالص العزاء والمواساة إلى أسر المعتمرين الهنود الذين وافتهم المنية على مشارف المدينة المنورة أثناء رحلتهم المباركة لأداء مناسك العمرة.

وتوجه مفتي الجمهورية إلى المولى عزَّ وجلَّ بالدعاء أن يرحم المتوفين رحمةً واسعة، وأن يجعلهم في زمرة عباده الصالحين، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.

شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، نعى ببالغ الحزن والأسى، ضحايا حادث التصادم المروّع الذي وقع صباح اليوم الاثنين، قُرب المدينة المنورة، وأودى بحياة 40 معتمرًا هنديا.

وأعرب شيخ الأزهر، عن خالص تعازيه لأسر الضحايا الذين ارتقوا إلى الله تعالى جرّاء هذا الحادث الأليم، سائلًا المولى -عز وجل- أن يتغمّدهم جميعًا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يُلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، مختتما بقوله “إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ”.

تفاصيل حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة

وكان تعرض عدد من المعتمرين الهنود في السعودية إلى حادث طريق مروع، حيث اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح اليوم الإثنين.

وأفادت تقارير صحفية اليوم الإثنين بأن حوالي 40 معتمرا هنديا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحا بتوقيت الهند.

ومن جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

وأعرب وزير الخارجية الهندي إس جاي شانكار عن صدمته من الحادث، مؤكدا أن سفارة بلاده في الرياض والقنصلية في جدة تقدمان كل الدعم للمتضررين وعائلاتهم.

كما قدم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.