قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
بشرى سارة للمعلمين بشأن موعد وشروط صرف حافز التدريس ..قرار عاجل الآن
لضمان حقها.. أمين الإفتاء: يجوز للزوجة كتابة قائمة منقولات حتى لو لم تشترِ شيئا
المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة
هل كتابة قائمة المنقولات حق شرعي للمرأة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حزب الاتحاد: الدولة ملتزمة بانتخابات حقيقية ونزيهة ولا مجال للشائعات أو محاولات التلاعب
سموتريتش: لن يكون هناك أي خطة لإقامة دولة فلسطينية
مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية
الجبهة الوطنية: الدولة لا تتهاون في نزاهة الانتخابات.. وبيان الرئيس السيسي طمأنة للجميع
مفاجأة في تشكيل منتخب مصر ضد كاب فيردي في كأس العين.. ماذا فعل العميد؟
وزارة الإسكان ومنصة مصر العقارية تؤسسان أكبر منظومة عقارية رقمية في الشرق الأوسط
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

مفتي الجمهورية: الشائعات تهدد الأمن القومي وتؤثر على ثقة المجتمع بين أفراده والمؤسسات الوطنية

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
أحمد سعيد

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، أن الحديث عن الشائعات أصبح ضرورة قد تصل إلى حد الفريضة الدينية.

ندوة مفتي الجمهورية بعنوان ترويج الشائعات وخطرها على الأمن القومي المصري

جاء ذلك خلال ندوة بإحدى الجامعات بعنوان «ترويج الشائعات وخطرها على الأمن القومي المصري»، حيث تطرق المفتي إلى الآثار النفسية والاجتماعية للشائعات. 

وأشار مفتي الجمهورية، إلى أن العالم بات سريع الأحداث ومتغير الظروف والأحكام، وأن الواقع اليوم يزخر بالمشكلات الحديثة والأفكار الغريبة التي تقف وراءها مؤسسات ودول وجماعات لإنشاء محتوى يتضمن مادة تعمل على تزوير الواقع، وتدليس التاريخ، وتزييف الحقائق معتمدة على أدوات العصر الرقمي، في إطار ما أسماه حرب الكلمة التي تُعد واحدة من الحروب المعاصرة ذات الآثار المدمرة على الفرد والمجتمع والدولة.

المفتي: الكلمة الخاطئة تؤدي إلى الهزيمة النفسية وتدمير الجانب المادي والمعنوي للفرد والمجتمع

وأكد مفتي الجمهورية أن حرب الكلمة الخاطئة والفكرة الجائرة قاتلة، إذ ترتد على الشخص والدولة ماديًأ ومعنويًا، وقد تدفع البعض إلى الانتحار أو الشعور بالهزيمة النفسية، ما يؤدي إلى هدم العمران والمجتمع وترك آثار مدمرة على المدى الطويل.

وأضاف مفتي الجمهورية أن الشائعات تعمل على  بذر المفاهيم الخاطئة، وترويج المعلومات المغلوطة، ونشر السلوكيات الشاذة، ويُسهل انتشارها العصر الرقمي والتكنولوجيا الاتصالية التي تتميز بسرعة الانتشار وقوة التأثير بين الناس. 

وبيّن مفتي الجمهورية أن الشائعات تعمل أيضًا على التقليل من قيمة الدين والوطن، وتسفيه التاريخ، والنيل من الأعراض، وأنها منتشرة عبر العديد من المنصات والوسائل الرقمية، مما يجعل من الضروري التثبت من المعلومات قبل نشرها أو تداولها. 

واستشهد المفتي بقول الله تعالى «فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون»، مشيرًا إلى أن نقل المعلومة من مصدرها أمانة، ونقلها دون مصدرها يؤدي إلى الخروج عن الحق والإفساد في الأرض مستشهدا بقوله تعالى  (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).

وأشار مفتي الجمهورية إلى حادثة الإفك التي أشيعت حول أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، قائلاً إن الشائعة يمكن أن تؤدي إلى وقوع فتنة كبيرة، وتؤدي إلى تهيئة الظروف لحدوث خسائر في الأرواح والأموال، مؤكداً أن الشائعات قد تمتد آثارها لعقود طويلة كما حدث في العراق، ما أدى إلى القضاء على حضارة علمية عظيمة كانت رائدة في علوم الفلك والرياضيات والعلوم الإنسانية.

المفتي: الشائعات تضعف الروابط الأسرية والاجتماعية وتشجع على السلوكيات الخاطئة

وتطرق مفتي الجمهورية إلى بُعد الشائعات الاجتماعي والديني، مؤكداً أن الدين يقدس الأسرة والعلاقة الزوجية ويضع ضوابط واضحة لحماية الحقوق، وأن بعض الشائعات تهدف إلى النيل من تماسك الأسرة وقوتها عبر نشر مفاهيم خاطئة تحت زعم الحرية، موضحا أن الدين يحترم الخصوصيات، كما لا توجد صداقة بين الشاب والفتاة تدفع إلى المحرمات، ولكن زمالة قائمة على احترام الضوابط والخصوصيات حيث يقول الله تعالى (ولا تقف مال ليس لك به علم أن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسئولا).

وأشار مفتي الجمهورية إلى الهجمة الشرسة على اللغة والتي تؤدي إلى النيل من الدين والثقافة، مؤكدًا أن اللغة ليست وسيلة اتصال فحسب، بل تعرف الإنسان بعلاقته بربه وأخيه الإنسان وعلاقته بجميع مفردات الكون، وأن استخدام أساليب التلميح بدلًا عن التصريح في مواجهة المنكر وسيلة لتجنب التجريح كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. 

واستشهد بحديثه الشريف (إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيرفع بها الدرجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله عليه فيهوي بها الدركات) مضيفا أن الشائعات تدفع الإنسان للقيام بالسلوكيات الشاذة والتعدي على حرمة الفرد والدولة والحضارة، وأن أخطر أنواع الشائعات تلك التي تتعلق بالدين وتؤدي إلى نشوء ظواهر مثل الإسلاموفوبيا. 

وشدد مفتي الجمهورية على أن مواجهتها تتطلب وعياً اجتماعيًا وإعلاميًا وعلميًا، وتعليم الشباب التحقق من المعلومات قبل نشرها، لضمان عدم الانخداع وراء الأخبار المغلوطة.

مفتي الجمهورية الإفتاء الدكتور نظير عياد ترويج الشائعات وخطرها على الأمن القومي المصري المفتي الشائعات الأمن القومي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

شقيقة شيماء سعيد

أختي مضطرة تعمل كدا.. منشور مثير من شقيقة شيماء سعيد بسبب وفاة إسماعيل الليثي

ترشيحاتنا

احمد عبدالقادر

الأهلي يسعي لحسم تجديد التعاقد مع عبدالقادر والشحات

فتحي سند

فتحي سند بعد رحيل محمد صبري: المتاجرة باسمه حرام وعيب

منتخب مصر الثاني

تعادل سلبي يحسم ودية مصر والجزائر ضمن استعدادات كأس العرب

بالصور

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

أخبار السيارات
أخبار السيارات
أخبار السيارات

فيديو

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد