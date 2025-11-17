قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

التلميذة حور
التلميذة حور
ياسمين بدوي

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، استغاثة من ولي أمر تلميذة بالمرحلة الابتدائية اسمها “حور” بالمدرسة التجريبية فى المنزلة بمحافظة الدقهلية، حيث أكدت الاستغاثة أن الطفلة حاولت إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من نافذة الفصل بسبب تنمر زملائها عليها، إلا أن القدر جعل مدرسة الفصل تنقذها في اللحظة الأخيرة.

May be an image of one or more people, people smiling and eyeglasses

ماذا حدث؟

بحسب منشور الاستغاثة المتداول على فيس بوك حاليا ، ماحدث هو أن التلميذة “حور محمد فتوح بدران” تعرضت للضرب والتنمر من بعض زميلاتها عدة مرات بسبب انها “سمراء البشرة وذات شعر مجعد وترتدى نظارة نظر ”

حيث قام زملاؤها باختلاق مشكلات معها عدة مرات وضربها وشتمها ، فقامت ولية أمرها بالشكوى عدة مرات لإدارة المدرسة دون اتخاذ أى إجراء. 

فلجأت الأم للشكوى عدة مرات على جروب الفصل لكى تحث الأمهات على نصح بناتهن ونهيهن عن هذه الأفعال والتعامل مع ابنتها بلطف ولكن كان ذلك أيضا دون أى رد فعل. 

فقام التلاميذ بتكرار محاولات التنمر على التلميذة وضربها ، فقامت الأم بالتحدث مع ابنتها ونصحها بالدفاع عن نفسها إذا ما أحد أساء لها أو قام بضربها وعدم الخنوع والخضوع لهذه الأفعال المشينة من التلاميذ.

 فلما تشجعت ودافعت عن نفسها قامت زميلة لها بإحضار أخواتها الصبيان بالمرحلة الإعدادية، وقاموا جميعاً بضرب حور داخل المدرسة وكسر نظارتها، كما قام الخمس زميلات بحث الزملاء الأخريات بعدم التعامل مع حور ونبذها وعدم اللعب معها أو مشاركتها أى نشاط، وتوعدن من يخالف أوامرهن بالضرب.

وعندما حاولت التلميذة حور اللعب مع زملاء آخرين “ ضربوها وقالو لها ماماتنا قالت لنا متلعبوش مع حور دى بنت وحشة وبتاعة مشاكل”.

 لكل هذه الأفعال حاولت “حور ” إنهاء حياتها بإلقاء نفسها من نافذة الفصل ولكن “لحقتها مدرسة الفصل” في آخر لحظة.

ومن جانبهم استغاث والد والدة التلميذة حور بالمسئولين عن التعليم قائلين : نحتاج مساعدة حضراتكم ليتم محاسبة جميع المسئولون بالمدرسة الذين لم يتخذوا الإجراءات المناسبة التربوية منذ البداية ، وكذلك محاسبة أولياء الأمور بتهمة التحريض مما كان سيتسبب فى انتحار طفلة بريئة ضحية التنمر.

وقال أهل التلميذة حور : أرسلنا فاكسات لوزارة التربية والتعليم ونجدة الطفل والمجلس القومى للمرأة ومجلس الوزراء والطفلة خايفة تروح المدرسة.

الدقهلية تلميذة حور تنمر

