مفتي الجمهورية يعزي أسر المعتمرين الهنود المتوفين في حادث قرب المدينة المنورة
مصطفى محمد يرفض الخروج للتبديل قبل نهاية مباراة مصر وكاب فيردي
تامر أمين: الرئيس السيسي دشن محطة فارقة في المسار الديمقراطي بمصر
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو
هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية
افترس جسدها..إحالة السائق المتهم بـ هتك عرض فتاة زايد للجنايات-خاص
مصر تتعادل مع كاب فيردي بهدف مرموش في الدقيقة 57 ببطولة العين الدولية
أحمد حسن يكشف تطورات إصابة تريزيجيه لاعب الأهلي
شيخ الأزهر ينعى ضحايا حادث المعتمرين الهنود قرب المدينة المنورة
مفتي الجمهورية يبحث مع وفد شبكة مراكز العلاقات المسيحية الإسلامية تعزيز التعاون
أول رد فعل من وسام أبو علي حقيقة انتقاله إلي بيراميدز
متى يحق للنيابة العامة إصدار قرار بالحبس الاحتياطي؟ قانون الاجراءات الجنائية يجيب
دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن من السنن التي قد يسيء البعض فهمها سنة "لعق الأصابع" بعد تناول الطعام، مؤكدة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يأكل بثلاثة أصابع، ثم يلعقها بعد الانتهاء من الطعام وقبل مسح اليد أو غسلها.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأصل في حياة المسلم هو الطهارة الدائمة، فالمسلم في الغالب يكون على وضوء قبل الصلاة وفي حالة نظافة عامة، كما أن كثيرًا من المجتمعات تعتمد على الأكل باليد، وهو أمر طبيعي لا ينتقص من النظافة في شيء.

وأضافت أن سنة لعق الأصابع ليست واجبة وإنما من باب الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم-، مشددة على أهمية توضيح هذا المعنى للناس؛ حتى لا يختلط عليهم الأمر، مضيفة: «النبي لم يفعل هذا السلوك وسط الطعام، وإنما بعد الانتهاء منه».

وأوضحت أن العلماء كشفوا أبعادًا علمية بالغة الدقة وراء هذه السنة، إذ تحتوي بشرة الإنسان على بكتيريا نافعة وأخرى ضارة، وتفرز البكتيريا النافعة مواد مطهرة ومعقمة طبيعية، ما يجعل تفاعلها مع بقايا الطعام له فوائد مرتبطة بالصحة والجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن المجتمعات التي تحافظ على هذه السنة تظهر فيها معدلات أقل من السمنة وبعض مشكلات الهضم، وأن أجسادهم تكون في حالة صحية أفضل مقارنة بغيرهم، لما في هذه العملية من تفاعل إيجابي مع البكتيريا المفيدة. 

جانب من الحادث

مرور المدينة المنورة يباشر حادث اصطدام حافلة تقل معتمرين هنود بشاحنة وقود

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

قرار عاجل من المحكمة بشأن إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل فى الدعوى

منحة استثنائية لأصحاب المعاشات.. المحكمة تفصل في الدعوى

حادث المعتمرين الهنود

حادث مروع بالمدينة المنورة.. تفاصيل وفاة 40 معتمرا بسبب شاحنة نفط

الحادث

مصرع 40 معتمرا هنديا فى حادث سير مروع بالسعودية.. فيديو

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات... تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.. تفاصيل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة

الحادث

ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع في السعودية.. والشرطة توضح أسباب نجاة 8 أشخاص

التلميذة حور

بسبب سمارها ونضارتها| تلميذة تحاول إلقاء نفسها من شباك مدرستها لتنمر زملائها عليها

التابلت الذكي

تخفيض خاص 140 دولارًا على التابلت الذكي في أكبر موجة خصومات لهذا العام

أخبار السيارات

أخبار السيارات| طرح كيا تاسمان X-Pro وتسريب صور مرسيدس SL موديل 2027

سلسلة هواتف S50

بمواصفات قوية وتصميم أنيق.. فيفو تطلق سلسلة هواتف جديدة إليك مواصفاتها

بالصور

لتوفير البنزين والأداء.. أفضل سيارات الفئة الاقتصادية في 2026

سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية
سيارات الفئة الاقتصادية

بشعر مبلل.. غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بجلسة تصوير جريئة.. صور

غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور
غادة عبد الرازق تتصدّر التريند بإطلالة صادمة شاهد جلسة تصوير..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك ..صور

أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك
أسماء جلال تتصدّر التريند بإطلالتها اللافتة في ليلة فونطاستيك

حلا شيحة تخطف الأضواء بإطلالات جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني

حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند
حلا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتصريحات نارية عن دينا الشربيني تتصدر التريند

صورة من ختام الفعاليات

ختام فعاليات التدريب البحري المصري السعودى المشترك الموج الأحمر 8

4 نجمات يشعلن السوشيال

زواج من غير فرح.. 4 نجمات يشعلن السوشيال بدون فستان أبيض ولا زفة

سبب بكاء محمد صلاح في الحمام

من "يا فلاح" إلى أسطورة مصر.. محمد صلاح يسترجع ذكرياته مع مجدي يعقوب

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد تكتب: العبقرية المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الصحافة والأدب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: الحروب الهجينة سلاح إسرائيل لتفكيك الدول وإخضاع المنطقة

المزيد