دينا أبو الخير توضح الحكمة النبوية من سُنِّة لعق الأصابع.. فيديو

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير أن من السنن التي قد يسيء البعض فهمها سنة "لعق الأصابع" بعد تناول الطعام، مؤكدة أن النبي- صلى الله عليه وسلم- كان يأكل بثلاثة أصابع، ثم يلعقها بعد الانتهاء من الطعام وقبل مسح اليد أو غسلها.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير، خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الأصل في حياة المسلم هو الطهارة الدائمة، فالمسلم في الغالب يكون على وضوء قبل الصلاة وفي حالة نظافة عامة، كما أن كثيرًا من المجتمعات تعتمد على الأكل باليد، وهو أمر طبيعي لا ينتقص من النظافة في شيء.

وأضافت أن سنة لعق الأصابع ليست واجبة وإنما من باب الاقتداء بالنبي- صلى الله عليه وسلم-، مشددة على أهمية توضيح هذا المعنى للناس؛ حتى لا يختلط عليهم الأمر، مضيفة: «النبي لم يفعل هذا السلوك وسط الطعام، وإنما بعد الانتهاء منه».

وأوضحت أن العلماء كشفوا أبعادًا علمية بالغة الدقة وراء هذه السنة، إذ تحتوي بشرة الإنسان على بكتيريا نافعة وأخرى ضارة، وتفرز البكتيريا النافعة مواد مطهرة ومعقمة طبيعية، ما يجعل تفاعلها مع بقايا الطعام له فوائد مرتبطة بالصحة والجهاز الهضمي.

وأشارت إلى أن بعض الدراسات أوضحت أن المجتمعات التي تحافظ على هذه السنة تظهر فيها معدلات أقل من السمنة وبعض مشكلات الهضم، وأن أجسادهم تكون في حالة صحية أفضل مقارنة بغيرهم، لما في هذه العملية من تفاعل إيجابي مع البكتيريا المفيدة.