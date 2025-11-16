ظلم واضح.. دينا أبو الخير تردّ على منع زوجة الأب من الميراث

حذّرت الإعلامية الدكتورة دينا أبو الخير، من خطورة منع الميراث عن زوجة الأب الثانية، مؤكدة أن تأخير حق الورثة يُعدّ تعديًا صريحًا على حدود الله.

تقسيم الميراث

وأوضحت دينا أبو الخير ، خلال تقديمها برنامج وللنساء نصيب، والمذاع على قناة صدى البلد، أن تقسيم الميراث ليس اجتهادًا بشريًا، بل حكم إلهي لا يجوز تغييره أو الاعتراض عليه.

وأضافت أن منع الميراث ظلم واضح، وأن أكل مال حرام خصوصًا مال الميراث يعرض صاحبه للعقاب في الدنيا والآخرة، مشيرة إلى أن بعض الأبناء يرثون مالًا حرامًا دون إدراك أن والدهم يُحاسب بسببه.

وأكدت أن الوصية لا يشترط أن تكون مكتوبة ما دام الشهود قد استمعوا لها، محذّرة من تجاهل تنفيذها لما فيه من حساب شديد عند الله.