دينا أبو الخير: كل من يلحق الأذى بجاره لا يدخل الجنة

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، على أهمية توطيد العلاقات الطيبة بين الجيران، مع مراعاة الحدود الشرعية والاجتماعية، مشيرة إلى أن القرب الزائد أحيانًا قد يؤدي إلى مشكلات، لكنه قابل للتصحيح بالصبر والفهم الصحيح لتعاليم الدين.

وقالت الدكتورة دينا أبو الخير خلال تقديم برنامجها «وللنساء نصيب» المذاع على قناة «صدى البلد» إن واجب المسلم الأساس هو أن يكون سندًا وداعمًا لجيرانه في المناسبات والظروف المختلفة، مضيفة أن التفاعل مع الآخرين يحتاج إلى تقدير حدود العلاقة، وعدم السماح للأذى بالتأثير على الروابط الإنسانية.

وأضافت أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من من لا يأمن جاره بوائقه، مؤكدة أن كل من يلحق الأذى بجاره لا يدخل الجنة، مستشهدة بأحاديث النبي: «والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه»، و«والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن».