بدراوي: الدولة الحديثة لا تنافس القطاع الخاص وعلينا ترميم الثقة مع المواطن

أكد المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي أن دور مؤسسات الدولة لا يجب أن يتداخل مع دور القطاع الخاص، مشددًا على أن الجهاز الحكومي يمتلك إمكانات وامتيازات لا تسمح بخلق منافسة عادلة.

وأوضح أن أساس بناء الدولة الحديثة هو احترام القانون وعدم تبديل القرارات الميدانية بشكل يربك المنظومة.

وفي لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، شدد بدراوي على ضرورة أن يتابع البرلمان كل المشروعات المخططة والمنفذة، معتبرًا أن شفافية الأرقام والبيانات هي السبيل الوحيد لاستعادة ثقة المواطن.

وأضاف أن الكثير من الجهود الإيجابية لا يتم الإعلان عنها بالشكل الكافي، ما يخلق فجوة بين الواقع وما يدركه الناس.

وأشار بدراوي إلى نماذج إيجابية في المشهد الثقافي والتعليمي لا تحظى بالاهتمام الإعلامي المستحق، مستشهدًا بمؤتمر المسرح الجامعي الذي شارك فيه شباب من عشرات الدول، قائلاً إن هذه الفعاليات تعكس قوة ناعمة حقيقية لدى مصر.

وفي سياق متصل، أشاد بتجربته المتكررة في المتحف المصري الكبير، واصفًا الافتتاح بأنه منح المصريين شعورًا متجددًا بالفخر.

وكشف عن وصول عدد الزوار إلى نحو 20 ألف زائر يوميًا، معتبرًا أن التركيز على الأخطاء الفردية يشوه نجاحًا كبيرًا تشهده الدولة في قطاع السياحة والثقافة.

وتطرق بدراوي إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن انتقال السلطة في بعض الدول إلى أطراف كانت توصف سابقًا بالإرهابية يمثل واقعًا صادمًا. وأشاد بالدور الذي يقوم به وزير الخارجية بدر عبد العاطي، لافتًا إلى مشاركتهما في مهمة دبلوماسية شعبية بالخارج للتواصل مع مؤسسات دولية مؤثرة.

واختتم قائلاً إنه يؤمن بأهمية توسيع مساحة المجتمع المدني في التواصل مع دول مثل إيران وتركيا وأوروبا وسوريا، بل ومع معارضين مصريين يضعون مصلحة الوطن فوق أي اعتبار. وأضاف: «أنا معارض معتدل… أقول رأيي كما أراه، وقد أصيب أو أخطئ، لكن بلا مبالغة أو تصعيد».