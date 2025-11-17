قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حسام بدراوي: أنا معارض معتدل.. والمنافقون وغير المعتدلين بيكرهوني.. فيديو

عبد الخالق صلاح

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن القطاع الحكومي ليس من حقه منافسة القطاع الخاص، موضحا أن القطاع الحكومي يكون لديه امتيازات أكثر وتوفير.

وتابع الدكتور حسام بدراوي، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن الدولة الحديثة هي التي تحترم قوانينها، معلقا: خطر شديد أن تغير قرارات ميدانية، لازم يكون القانون هو الرادع.

وأوضح المفكر السياسي: لا يصلح أن تنافس مؤسسات الدولة القطاع الخاص، شغلتك أيه كبرلمان يجب أن تتابع كل المشروعات التي تنفذ ويتم التخطيط لها.

وأضاف: لابد من إعادة الثقة بين الدولة والمواطن، اديني أرقام ونتائح وحضرتك كإعلان تتابعوا وتتكلموا عشان الكثير فقد الثقة، وهناك أمور تفقد ثقة المواطنين، وممكن يكون اللي بيحصل يكون إيجابي وأحسن وأفضل ولكن لم يتم الإعلان عنه.

وذكر: أحنا عندنا قوة جبارة في التعليم، ولكن الناس شايفة إنفاق من الجيوب ودروس خصوصية، أحنا لدينا ثورات لكن مش بنوريها للناس، ومن 10 أيام عندي شباب من 29 دولة بيعملوا مؤتمر المسرح الجامعي، ويتم الإخراج والتمثيل، وبمشاركة ألف مواطن مصري، لكن محدش اتكلم عنه.

وأوضح: المتحف المصري الكبير شيئ كبير وعظيم، وزورته كتير وتجربتي رائعة، افتتاح المتحف ادي أحساس للمصريين بقيمة مصر، وإجراءات الافتتاح والموسيقى شيء مبهج ورائع.

وتابع: 20 ألف زائر للمتحف المصري الكبير يوميا، هناك أخطاء نصلحها وبلاش التريند في الأخطاء الفردية، هناك أطفال وكبار وطبقات اجتماعية متنوعة زارت المتحف المصري الكبير.

وذكر: على مسئوليتي انتقال السلطة لمن كان أمس إرهابيا أمر يقف في حلقي، ولكن الواقع أن أصبح ذلك في سوريا، ناس سافرت في سوريا ورجعت وكان كلامهم متناقض، مصر وسوريا كانتا قوة واحدة، أنا سعيد بالوزير بدر عبدالعاطي أرسلنا لمهمة في المجتمع المدني غير الحكومي وسافرنا أمريكا وزورنا مراكز عالمية وذلك دبلوماسية شعبية لمقابلة الأخصام.

وأردف: اعتقد أننا نحتاج لتواجد المجتمع المدني، مع إيران وتركيا وأوروبا وسوريا، والاستعانة بالدبلوماسيين وبعض المعارضين المصريين الذين يهمهم أمر مصر .. جايز الحكومة تكون متحرجة من أمر .. أحنا نقدر نقوله.

وتابع: أحيانا أنا معارض وأحيانا أنا مؤيد .. أنا معارض معتدل .. والمنافقين والمعارضين الغير معتدلين يكرهوني .. أنا بقول رأيي يحتمل الصواب والخطأ وهذا لا يعني المهاجمة، أنا بستخدم علمي وخبرتي.

