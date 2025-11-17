الوطنية للانتخابات: أي مخالفة في لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل

أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن أي مخالفة في أي لجنة فرعية سيتم إعادة الانتخابات بالدائرة بالكامل.



وقال حازم بدوي في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، :" جاري فحص التظلمات التي وردت من المرشحين او الناخبين في انتخابات مجلس النواب".

وأضاف حازم بدوي:" لما رئيس لجنة فرعية في الإسكندية فرز الأصوات قبل الموعد المحدد للغلق اللجنة العامة تصدت للأمر وأبطلت أصوات اللجنة بأكملها".

وتابع حازم بدوي:" أي أحداث صاحبت العملية الانتخابية في انتخابات النواب هي محل فحص دقيق وكامل ومجلس الهيئة منعقد بصفة مستمرة وسنعلن كل شيء غدا الثلاثاء".