بعد إعلان شقيقته الصلح .. مسلم يثير الجدل: يارب نبطل كذب

أثار المطرب الشعبي مسلم الجدل بمنشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام بعد أن أعلنت شقيقته أيه زكريا تصالحها معه بعد انفصاله عن زوجته.

و كتب مسلم عبر ستوري إنستجرام: يارب نبطل كدب.

كانت أية زكريا شقيقة المطرب الشعبي مسلم، أعلنت تصالحهما بعد انفصاله عن زوجته يارا تامر.

وكتبت أية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" عبر خاصية الاستوري:" الحمدلله انا ومسلم بقينا أحلي".

وردت علي أحد المتابعين: "ده ابني قبل اخويا ومهما حصل بشوفه ابني اللي ببالك وقلبي بيسامح احنا الاتنين الطاعنين".

مش فارقلي الطلاق.. زوجة مسلم ترد على شقيقته بعد الإساءة لها

كانت يارا تامر، زوجة الفنان مسلم، قد وجهت رسالة حادة لشقيقة زوجها؛ بعد الإساءة لها.

وقالت يارا تامر، في فيديو عبر حسابها على “فيس بوك”: “مسلم ممكن يطلقني؛ عشان حالف عليا ما أطلعش أتكلم، بس أنا مش فارقلي إني أتطلَّق، كل اللي فارقلي إن حد يتكلم عليا كده، وأنا معايا كل حاجة تخلي الناس تشوفها وحشة ومش راضية أطلعها، بس مفيش تربية، هي عندها مرض اسمه يارا تامر”.

وتابعت: “أنا كنت منزلة فيديو بقول لجوزي فيه إيه رأيك في الأكل؟، قالي: جميل، يمكن أحلى من اللي ماما بتعمله، هي ما سكتتش، وبعدين طلعت قالت: إزاي يقول على ماما كده؟، وتشتمني وتشتم أخوها، تقولي عليه مش راجل، وبتتكلم عني وعن شرفي”.